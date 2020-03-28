Врач Аделины Сотниковой: «Ей удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами»

Анастасия Иванова

В феврале Аделина Сотникова перенесла операцию. Тогда спортсменку в ортопедическом воротнике сфотографировали в одной из московских клиник, но подробностей о диагнозе не сообщалось. Оказывается, у звезды возникли серьезные проблемы с позвоночником.

Как оказалось, первые звоночки прозвучали еще в декабре прошлого года. Тогда 23-летняя Сотникова стала все чаще жаловаться на боли в шее и правой лопатке, также у фигуристки немела рука. Врачи сразу же отправили на МРТ, после чего выяснилось: проблему создают грыжи.

«Я предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: «Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей». Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца», — рассказал хирург Дмитрий Дзукаев.





Лишь в начале февраля у звезда появилась пауза в рабочем расписании, поэтому она снова отправилась к хирургу. Операция прошла без осложнений.

«Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Сейчас наша чемпионка чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию», — подчеркнул врач.

Правда, обследования показали, что у Сотниковой есть еще одна маленькая грыжа, расположенная между третьим и четвертым позвонками. Но пока мини-образование не будут удалять хирургически. Врачи надеются, что благодаря индивидуально подобранному комплексу упражнений грыжа исчезнет сама.

«Теоретически уже сейчас Аделина могла бы выйти на лед. Как тот же Плющенко, который через неделю после операции на позвоночнике надел коньки и с фиксирующей повязкой на шее провел первую тренировку в своей школе. Но Аделине торопиться некуда. Из-за коронавируса катки в Москве закрыты, тренировки приостановлены. Значит, можно спокойно сосредоточиться на реабилитации», — рассказал Дзукаев.

Напомним, что 2 марта 2020 года Аделина официально заявила, что заканчивает профессиональную карьеру. Спортсменка уже давно не выступала на крупных соревнованиях: сейчас основным источником дохода для звезды являются шоу на льду, в которых она исполняет главные роли.

По материалам Sports.ru

Фото: Legion-Media