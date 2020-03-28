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Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

Встряхнула кудрями: Селена Гомес выпустила зажигательный клип на песню Dance Again

27-летняя Селена Гомес решила, что пандемия коронавируса не повод откладывать премьеру клипа на песню Dance Again с ее нового альбома Rare. Звезда, наоборот, решила воспользоваться этой возможностью и параллельно с презентацией музыкального видео запустить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса молодым артистам. Селена представила новый тематический мерч, посвященный композиции Dance Again, средства с продажи которого будут перечисляться в недавно открывшийся фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund, — он будет оказывать финансовую поддержку начинающим музыкантам, которые остались без работы из-за начавшейся эпидемии.


В новом трехминутном музыкальном видео Селена Гомес предстает в образе звезды 1970-х: с кудрями, крупными сверкающими серьгами и в сексуальном платье-комбинации. На протяжении всего ролика Гомес танцует и бросает соблазнительные взгляды в камеру.

Немного странно выпускать такое беззаботное видео в этот непростой период для всех нас. Но я думаю, что новый ролик послужит отличным напоминанием, что мы пройдем через все это вместе. Часть средств, вырученных с покупки нового мерча в моем магазине, пойдут в благотворительный фонд MusiCares COVID-19 Relief Fund,

— написала Селена в инстаграме.


Селена Гомес в клипе на песню Dance Again




Сегодня также стало известно, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вместе со своей женой Присциллой Чан пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Эти средства пойдут на помощь организациям, разрабатывающим вакцину от COVID-19. Свои средства в этот исследовательский фонд также пожертвуют Билл и Мелинда Гейтс — их вклад составит 50 миллионов долларов.

Напомним, что на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом превысило 462 тысячи человек. Лидерами по количеству подтвержденных случаев стали США, Китай и Италия.

# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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