Wanted: "болтушка" от прыщей, сыворотка с витамином С и другие бестселлеры Mario Badescu

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — линейка новой для России марки Mario Badescu, средство которой с недавних пор можно найти в Sephora. Бренд с 50-летней историей полюбился многим своими натуральными и понятными составами средств. Минималистичные флаконы продуктов марки стоят на полках в ванных комнатах у Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Лив Тайлер, Кортни Кокс и Гвинет Пэлтроу.

В 1967 году химик и косметолог румынского происхождения Марио Бадеску открыл свой первый косметический салон в Нью-Йорке. Сам Марио считался настоящим экспертом в вопросах лечения проблемной кожи, поэтому и ассортимент его марки Mario Badescu в основном состоит из сывороток, масок, лосьонов, кремов и тоников от высыпаний.

Подсушивающий лосьон для проблемной кожи Drying Lotion, Mario Badescu (1 720 руб.)

Бестселлер для проблемной кожи быстро и точечно избавляет от высыпаний и снимает зуд от укусов комаров (неожиданно, не правда ли?). Главное — правильно его использовать.





Во-первых, лосьон не нужно взбалтывать перед нанесением (даже если очень хочется). Во-вторых, наносить осадок на дне бутылочки только на ночь на очищенную кожу точечно с помощью ватной палочки.

В составе работают салициловая кислота, сера, оксид цинка, органическая камфора и каламин (он-то и придает средству характерный розовый цвет).





Тоник для лица с гликолевой кислотой Glycolic Acid Toner (1 820 руб.)

Еще один звездный продукт для склонной к акне кожи. Тоник без спирта, зато с идеально выверенной дозой гликолевой кислоты, которая борется с прыщами и морщинами и делает лицо сияющим.

Концентрация гликолевой кислоты в 2% означает, что он достаточно мягкий для ежедневного использования, тем более что формула дополнена успокаивающим алоэ вера.

Маска для лица с коллагеном Collagen (1 820 руб.)

Это укрепляющая и увлажняющая маска на основе глины. Она очищает поры, при этом не стягивает и не сушит кожу, как многие похожие средства. Все за счет коллагена и успокаивающего экстракта овса.

Спустя 15 минут получаете мягкую, подтянутую и чистую кожу как после ультразвуковой чистки в салоне.





Спрей для лица с алоэ, травами и розовой водой Facial Spray (720 руб.)

Те, у кого сухая кожа, вероятно, знакомы с ощущением стянутости, которое появляется к вечеру, если ходить с макияжем целый день. В следующий раз перед нанесением тональной основы сбрызните лицо спрей Mario Badescu с алоэ, травами и розовой водой. Это настоящее спасительное средство, которое сохранит кожу увлажненной (особенно в полете).

А еще можно воспользоваться трюком визажистов — распылите его на кисть (или бьютиблендер) или смешайте с тональным кремом.





Кому больше по душе цитрусовый аромат, есть спрей с экстрактами шалфея и цветка апельсина, придающими коже сияние.

Крем для лица увлажняющий Special (1 820 руб.)

Увлажняющий крем с молочной кислотой, экстрактами тимьяна и ромашки — любимчик модели Хайди Клум. Он идеален для комбинированной кожи, а также подойдет людям с раздраженной кожей, так как в его составе есть аллантоин — ингредиент с мощными противовоспалительными свойствами. В одном из интервью Хайди сказала, что для нее это идеальное увлажняющее средство.





Оно очень легкой текстуры. Когда я использую очень насыщенные и жирные кремы, у меня появляются прыщи. А это средство не забивает поры, — рассказала звезда.

Сыворотка с витамином С Vitamin C (4 550 руб.)

Всем, кто хочет оживить свою кожу в этом сезоне и придать ей сияния, советуем использовать средства с витамином С. Этот чудо-ингредиент выпускается в различных формах, но наиболее популярны сыворотки. Он помогает избавиться от пятен после прыщей, уменьшить покраснения и морщины. Для новичков подойдет легкая обогащенная антиоксидантами сыворотка Vitamin C. В ее состав входит не только 7,5%-ная аскорбиновая кислота (витамин С), но и гиалуроновая кислота. Она отвечает за увлажнение и повышение коллагена.



