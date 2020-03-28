Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Влада Некрасова

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России.

Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой. Он рассказал, что в социальных сетях пишут о "800 тиграх и львах российского президента, которые будут ходить по улицам" для борьбы с новым коронавирусом.