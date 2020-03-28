Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России.

Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой. Он рассказал, что в социальных сетях пишут о "800 тиграх и львах российского президента, которые будут ходить по улицам" для борьбы с новым коронавирусом.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

#МЫВМЕСТЕ: Денис Майданов запустил флешмоб "Запоем", спев в поддержку врачей
#МЫВМЕСТЕ: Денис Майданов запустил флешмоб "Запоем", спев в поддержку
Из-за болезни Бориса Джонсона под удар попало все британское правительство
Из-за болезни Бориса Джонсона под удар попало все британское
Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia
Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом
В Кремле не уточнили, кто из администрации заразился коронавирусом
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии Covid-19
Россия предложила ООН отказаться от торговых войн из-за пандемии
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Мария Машкова оправдалась за переезд в США
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар пандемии коронавируса
Таисия Вилкова вышла замуж за режиссера Семена Серзина в разгар

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с

Еще по теме

Захарова опровергла информацию о своей госпитализации
Сегодня состоится брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
МИД РФ: Спецслужбы США пытаются вербовать представителей российских СМИ
Захаров о "модном образе" Саакашвили: "на лабутенах и в ... штанах"