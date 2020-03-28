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Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние

Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояниеИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юлия Проскурякова, жена госпитализированного с подозрением на коронавирус артиста Игоря Николаева, прокомментировала его состояние в своем Instagram-аккаунте.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас!» — написала супруга музыканта.

Она попросила не звонить Николаеву и пояснила, что ему сейчас нельзя нервничать. По ее словам, композитору нужно отдохнуть, пока не придут результаты теста на COVID-19. «До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем: ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!» — заявила Проскурякова.

О том, что Николаева госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка, сообщалось 26 марта. У композитора взяли анализы для проверки на наличие вируса. Позднее стало известно, что у певца диагностирована пневмония. Отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты теста на COVID-19 будут готовы через несколько дней.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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