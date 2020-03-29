72-летний отец Дэвида Бекхэма женится

Алексей Вольцев

Отец Дэвида Бекхэма в разгар пандемии коронавируса объявил о помолвке. Его будущая супруга адвокат Хилари Мередит, с которой он познакомился в 2019 году. Из-за этого романа Тэд испортил отношения с сыном и его женой Викторией.

72-летний Тэд Бекхэм прожил в браке с матерью Дэвида 33 года и расстался в 2002 году. В своей автобиографии отец бывшего футболиста признался, что причиной их развода с 70-летней Сандрой Бекхэм стала известность сына и навязчивость журналистов. «Весь шум, который постоянно окружал нас, все это внимание — это был не тот мир, к которому мы привыкли, и все это давалось очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться», — написал Тэд в книге.

С Хилари Мередит, владелицей собственного адвокатского бюро, отец спортсмена познакомился в прошлом году. Спустя какое-то время пара стала жить вместе, а сейчас и вовсе объявила о помолвке. «Хоть в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких!» — лаконично написала возлюбленная Тэда в социальных сетях.





Друзья Мередит не скрывают, что адвокат она буквально светится от счастья. «Мы давно не видели ее такой счастливой. Это, мягко говоря, бурный роман. Все это так волнующе», — рассказали близкие Хилари.

Напомним, что в канун Рождества пресса сообщала о конфликте внутри семьи Бекхэмов. Журналисты писали о том, что Виктория не желает принимать родственников новой возлюбленной Тэда в свой круг общения. В частности, она не включила дочь Хилари, 27-летнюю Шарлотту, в большой список гостей на крестины Харпер.

«Шарлотта считает, что они семья и должны быть приглашены как единое целое. В конце концов, Тэд спросил Дэвида, могут ли они привести ее. Он сказал, что поговорит с Викторией, но потом вернулся и извинился за то, что ничего не выйдет. Дело в том, что Виктория с недоверием относится ко всем посторонним», — заявлял инсайдер.

Как Дэвид и Виктория отреагировали на новость о предстоящем торжестве пока неизвестно.

Фото: Legion-Media, Twitter