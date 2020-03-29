Аналитик поделилась прогнозом курса рубля на нерабочей неделе

Лидия Мартынова

Курс иностранных валют к рублю не сильно поменяется на предстоящей нерабочей неделе, сообщил портал NEWS.ru.

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, доллар будет колебаться около 77-80 рублей, а евро – 84-86 рублей. Банк России продолжит продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметила экономист в разговоре с "Российской газетой".

Наталья Мильчакова отметила, что к началу апреля можно ожидать быстрого восстановления темпов производства в Китае, с которого началась пандемия коронавируса.

США. Эти данные важны для стабильности доллара и будут свидетельствовать о том, насколько пострадала американская экономика от коронавируса.

Что касается курса евро, то для него, по словам Мильчаковой, большое значение имеет предварительная оценка темпов инфляции в ЕС за март, она будет опубликована 31 числа. На негативных данных евровалюта может временно ослабнуть, однако это не окажет серьезного влияния на рынок, уверена она.

Ранее радио Sputnik сообщило, что рейтинговое агентство Moody’s высоко оценило устойчивость российской экономики к внешним шокам.