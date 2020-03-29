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Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.

По словам биолога, в ближайшие недели и, возможно, месяцы стоит ожидать большого роста числа зараженных.

"Очевидно, что будет очень большой рост в ближайшие недели, а может быть, и месяцы. В Нью-Йорке сейчас больше десяти тысяч. Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому? Вопрос идет о порядковом росте. Если не заболевших, то людей с положительным диагнозом. Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч?" — сказал Северинов.


Он добавил, что с помощью широко организованного серологического тестирования можно было бы предсказать, когда новые случаи будут появляться реже.

# Россия
По материалам: ria.ru

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