Божена Рынска впервые стала мамой

Анастасия Иванова

У Божены Рынски родилась дочь Евгения. Девочка появилась на свет еще в начале марта, однако о радостном событии журналист решила сообщить только сейчас. Отцом ребенка является покойный муж светской обозревательницы — Игорь Малашенко.

В прошлом году 25 февраля супруг Божены Игорь Малашенко ушел из жизни. Журналист тяжело переживала трагедию и долго не выходила в свет. Но спустя полгода 45-летняя Рынска сообщила, что планирует стать мамой. «У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам», — поделилась она.

И вот, 5 марта на свет появился первенец Божены, которого выносила суррогатная мать. По словам обозревательницы, она находится на седьмом небе от счастья и не может налюбоваться наследницей. «Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца», — заявила писательница.

Рынска призналась, что прекрасно чувствует себя в роли мамы. По словам журналиста, она думала — будет сложнее. «Женюлька очень часто улыбается и гулит. Она очень крупная. Сейчас вообще на два месяца тянет. И взрослое лицо совсем сейчас», — сообщила Божена в личном блоге.





Пользователи Сети тут же поспешили поздравить знаменитость с радостным событием. Они пожелали малышке здоровья, а писательнице — терпения и сил. «Божена, я за вас так рада! Счастья вам и дочке!»; «Ура! Божена, теперь все будет только хорошо»; «Какая вы счастливая! Всего вам с Женечкой наилучшего!» — написали подписчики.

Отметим, что Божена мечтала стать матерью еще до смерти мужа, при этом рожать ребенка сама журналист не планировала. «Мы вообще этим занимались с 2015 года, и нам с самого начала очень не везло с клиниками. У меня есть проблемы, у меня есть тромбофилия, и Игорь очень просил меня не носить самой, потому что он боялся, это могло привести к большим проблемам ребенка. И мы нашли суррогатную мать», — ранее сообщала вдова одного из создателей телекомпании НТВ.

Четыре года с помощью процедуры ЭКО Рынска и Малашенко пыталась завести ребенка, однако все попытки были безрезультатными. По словам Божены, суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Только через три месяца после ухода из жизни Игоря Евгеньевича подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. «Оставались замороженные еще. Тогда я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц был общий наркоз», — подчеркивала писательница.

Фото: Legion-Media, Instagram