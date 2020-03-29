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Британцев предупредили об ухудшении ситуации из-за коронавируса

Британцев предупредили об ухудшении ситуации из-за коронавирусаФото: Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в письме главы правительства.

«Все будет только хуже перед тем, как улучшиться», — сказано в тексте сообщения. Он отметил, что чем строже соблюдать правила, тем меньше будут потери населения страны и тем скорее вернется привычная жизнь.

Премьер-министр заявил, что сейчас главной целью для британцев является сдерживание распространения болезни и максимальное сокращение числа людей, которые единовременно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

«Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи», — напомнил Джонсон.

В Великобритании заразились несколько представителей высшего руководства: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.

По данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тысячи зараженных коронавирусом. Умер 1021 пациент, еще 151 — выздоровел.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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