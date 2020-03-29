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Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у мавзолея

Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у мавзолеяРоман ГриценкоФото: @romangritsenko13

Звезда телешоу «Дом-2» и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Роман Гриценко был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, находясь около мавзолея Ленина, разделся и остался в одних трусах. Он прогуливался по площади и снимал себя на телефон. На его поведение обратили внимание прохожие, они же пожаловались на обнажившегося экс-участника «Дома-2» полицейским.

Гриценко был задержан и доставлен в ОВД. В его отношении было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство. Мужчине выписали штраф размером в тысячу рублей. В материале уточняется, что отделение полиции Гриценко покинул одетым.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом. Бывшая участница реалити-шоу обнаружила симптомы коронавирусной инфекции после того, как вернулась из Франции. После теста, который подтвердил наличие вируса в организме девушки, она была госпитализирована.

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По материалам: lenta.ru

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