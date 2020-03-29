Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло

Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло

Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возрослоФото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В медицинском центре в московском районе Коммунарка за сутки стало на 12 пациентов больше. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко, пишут РИА Новости.

По его словам, всего на лечении находятся 330 человек, в том числе с диагнозом коронавирус. Из них диагноз «пневмония» имеют 154 человека, в отделении реанимации и интенсивной терапии числятся 17 человек (семь подключены к аппарату ИВЛ). «За сутки поступило 12, выписано 10», — заключил он.

Ранее стало известно, что к приему пациентов с коронавирусом в Москве подготовили еще одно медучреждение — больницу имени Филатова. Для больных с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена – королева воинов»
Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена – королева воинов»
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Двое из четырех заболевших коронавирусом сахалинцев прибыли с Кубы
Двое из четырех заболевших коронавирусом сахалинцев прибыли с Кубы
Эксперт: обращение президента своевременно, беспрецедентно, масштабно
Эксперт: обращение президента своевременно, беспрецедентно, масштабно
За американцами организовали слежку
За американцами организовали слежку
Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой
Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой
Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса
Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса
Модный дайджест: от семейной фотосессии Юлии Барановской до уроков стилиста Николь Кидман
Модный дайджест: от семейной фотосессии Юлии Барановской до уроков
Лолита о любимом мужчине: «В загс мы пока не спешим, нам и так хорошо»
Лолита о любимом мужчине: «В загс мы пока не спешим, нам и так хорошо»
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Топ на сегодня

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года

Еще по теме

Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Еще одна московская больница приготовилась принимать пациентов с коронавирусом
Один из госпитализированных с коронавирусом в Москве оказался в реанимации
Названа причина смерти пациента московской больницы для зараженных коронавирусом