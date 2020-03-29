Что смотреть онлайн 29 марта. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

. Воскресенье для театров и концертных залов, конечно, рабочий день. Как обычно, в первой половине дня, основная аудитория – дети. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (29 марта) до 22:30 (30 марта) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна видеозапись оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера, единственной его оперы без трагической составляющей. Дирижер Джеймс Ливайн, в главных ролях: Аннете Даш, Карен Каргилл, Йохан Бота, Пол Эпплби и Михаэль Фолле.

начнется спектакльв поставновке Галины Брызгу.

С 12:00 до 14:00 Мариинский театр предлагает посмотреть записанный в 2013 году балет "Конек Горбунок" Родиона Щедрина. Хореография Алексея Ратманского, либретто Максима Исаева, дирижер – Валерий Гергиев.

День

В 14:00 на сайте Берлинской оперы откроется доступ к видеозаписи оперы Жюля Массне "Манон". Постановка Винсента Патерсона, дирижер Даниэль Баренбойм, в ролях — Анна Нетребко, Роландо Вильясон и Альфредо Даса.

В 16:00 можно посмотреть записанный в 2016 году спектакль театра Вахтангова "Питер Пэн". Режиссер волшебной сказки, где главные герои летают и не стремятся взрослеть, – Александр Коручеков.