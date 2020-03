Десмонд Удивительный: что мы знаем о 12-летнем ЛГБТ-активисте и дрэг-ребенке

Вадим Карасев

12-летний Десмонд Наполес, который известен под прозвищем Десмонд Удивительный (Desmond Is Amazing), позиционирует себя как дрэг-ребенок. Он известен своей активной деятельностью в поддержку ЛГБТ-сообщества, а также неординарным внешним видом. Свою внешность Десмонд называет "андрогинной", а стиль описывает как "дрэг-авангард". О том, как в возрасте семи лет он понял, что гей, как отнеслись к этому его родители, как он покорил мир моды и многом другом рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

ДетствоДесмонд Наполес родился в июне 2007 года в Нью-Йорке. Когда ему было два года, он вместе со своей мамой Венди, бывшим менеджером по подбору персонала, смотрел реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола" (RuPaul's Drag Race), участниками которой были травести-артисты. Он считал, что дрэг-квин (мужчины, которые переодеваются в женскую одежду и подражают женщинам) выглядят очень красиво и изумительно, словно принцессы. Так, мальчик стал им подражать, используя для своих образов предметы домашнего обихода, такие как полотенца и одеяла, делая из них парики и платья.

С тех пор как я научился ходить, я брал мамины полотенца, надевал их на голову и на себя, словно платья, брал ее туфли и устраивал модное шоу дома, — рассказывает он.

То, что он гей, родители Десмонда поняли, когда он пошел в школу.

Я начал влюбляться в мальчиков. Большинство мальчиков не знают, являются ли они геями, пока им не исполнится 18 лет или около того. Многим мальчикам нравится девочки, но мне нет. Мне нравятся мальчики,

— признается Десмонд.





Когда Десмонду исполнилось шесть лет, его родители Венди и Эндрю, обеспокоенные явной любовью сына к женским одежде и аксессуарам, решили проконсультироваться с психотерапевтом на предмет того, можно ли позволять ему носить платья. Тогда специалист посоветовал им дать Десмонду самому решить, чего он хочет, и не навязывать ему своего мнения.

Нам пришлось перестать думать, что скажут другие люди. Потому что это сделало его счастливым,

— говорит Венди.





Десмонд Наполес с мамой

Я считаю, что для любого родителя важно поддерживать своих детей в их увлечениях и позволять им самовыражаться. Это укрепляет чувство собственного достоинства у ребенка и вселяет в него уверенность,

— добавляет она.

В возрасте семи лет Десмонд снялся в клипе победителя пятого сезона "Королевских гонок Ру Пола" дрэг-квин-певца Джинкса Монсуна на песню The Bacon Shake. Можно сказать, что с этого и началась его сценическая карьера.





Участие в ЛГБТ-движении и известностьВ 2015 году Десмонд Наполес принял участие в прайд-параде в поддержку ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке — тогда ему было восемь лет. Сам он вышел на улицу в юбке-пачке в цветах радуги, золотом топе и головном уборе, расшитых пайетками. Видео с его участием с этого парада стало вирусным.





Когда вы настолько сильно чувствуете дух прайда и живете ради него, что даже теряете сандалию... Всегда будьте на 100% честны с собой и гордитесь тем, кто вы есть,

— написал он.





Десмонд привлек внимание публики. Друзья его мамы создали страницу в фейсбуке и придумали ему псевдоним — Десмонд Удивительный, который мальчику очень понравился.

Его стали приглашать на популярные телешоу, такие как "Доброе утро, Америка" (Good Morning America). Ру Пол, ведущий "Королевских гонок", назвал его "будущим Америки".

Десмонд стал принимать участие в различных мероприятиях, посвященных ЛГБТ-движению, где выступал с речами. Так, он принял участие в протесте против ограничений на донорство крови среди геев.





Билли Портер и Десмонд Наполес

Он был признан одним из самых влиятельных людей, формирующих молодежную культуру, а также одним из самых влиятельных представителей ЛГБТ-сообщества по версии изданий Out и Dazed.

Людям должно быть позволено танцевать, петь и одеваться любым образом. Вы можете самовыражаться так, как вам хочется. Не имеет значения, нравится ли вам джаз, рэп, балет, бальный зал, платья или костюмы. Вы можете просто сделать себя сами. Мне нравится Дайана Росс. Может быть, и вам тоже,

— считает он.





За свою активную деятельность в поддержку ЛГБТ-движения Десмонд Наполес уже получил общественное признание. В этом году он был удостоен награды за мужество и смелость на премии Diva Awards, которую вручают геям, лесбиянкам, бисексуалам и другим представителям ЛГБТ-сообщества за их работу и таланты.

Мэр города Вустер, штат Массачусетс, Джозеф М. Петти вручил Десмонду ключ от города "в знак признания мужества быть самим собой и своими действиями поощрять других делать то же самое". Также он является лауреатом премии Gay City News Impact Awards. И это лишь список его достижений за этот год (а ведь с его начала прошло только четыре месяца).





Карьера в мире моды

В 2018 году Десмонд, которому тогда было 10 лет, дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке. Он принял участие в показе бренда Gypsy Sport и произвел настоящий фурор. На подиум он вышел в черном блейзере с белым жабо, плотных колготках и лакированных ботинках на небольшом каблуке. Отдельного внимания заслуживает его бьюти-лук: его ногти были накрашены под цвет наряда, а волосы были уложены серебристым спреем с эффектом влажных волос.

Я чувствую себя восхитительно! Я так благодарен вам за все возможности, которые вы мне сегодня предоставили. Я так благодарен вам за любовь и поддержку,

— поделился он своими эмоциями после показа.





Он уже успел посотрудничать с такими марками, как MAC, Marc Jacobs и Сonverse, снявшись в их рекламных кампаниях, а также принял участие в еще нескольких показах в рамках недель моды.





Мир моды привлекал Десмонда с детства. Сейчас он работает над собственной коллекцией одежды. После просмотра документального фильма "Реальная цена моды" (The True Cost) и встречи с американским дизайнером Майклом Ладом он заинтересовался созданием нарядов из пожертвованной одежды, необычных материалов и предметов, купленных в местном благотворительном магазине сторонников ЛГБТ-сообщества под названием Out of the Closet.

Его мечта — собственная модная линейка, которая будет ориентироваться на долговременную моду. Десмонд уже даже придумал название для своего модного дома — AMAZE.MENT, что представляет собой сочетание двух слов amazing (удивительный) и statement (заявление).





Проекты — настоящие и будущие

Десмонд — первый в истории основатель дрэг-клуба исключительно для детей и молодежи, который получил название The Haus of Amazing. Его цель — объединить дрэг-детей, а также и всех, кто любит дрэг, в безопасном, позитивном и всемирном интернет-сообществе. Этот "дом" предназначен только для детей и подростков до 20 лет. Это онлайн-сообщество Десмонд организовал в 2017 году, он не исключает и реальных встреч и мероприятий для его участников.





Десмонд работает и над будущими проектами. Так, сейчас он находится в процессе создания журнала The Amaziest ("Самые удивительные"), который будет ориентироваться на молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

Также в будущем Десмонд планирует выпустить линию косметики для дрэг-детей. Он бы хотел, чтобы в нее вошли продукты без использования масла, а также не тестировавшиеся на животных. К ее рекламе он хочет привлечь дрэг-детей любых возрастов и рас.

Кроме того, Десмонд хочет создать свой мерч с логотипом в форме сердца, самыми вдохновляющими и запоминающимися фразами и его фирменным девизом "Всегда будь самим собой". Все вырученные от продажи таких товаров средства будут идти на некоммерческую организацию в поддержку молодых представителей ЛГБТ-движения.





На май этого года запланирован выход первой книги мальчика — "Будь удивительным: история прайда" (Be Amazing: A History of Pride). Ее релиз запланирован на 26 мая, но состоится ли он действительно в этот день, спрогнозировать сложно — вероятно, из-за вспышки коронавируса его придется перенести. В этом году должен выйти и его первый сингл — We Are All Amazing.

В свободное время он любит собирать миниатюры поездов, играть в машинки Hot Wheels, рисовать карты, играть в видеоигры, ходить в парки и зоопарки, а также строить виртуальные американские горки. А еще он любит голубей. В будущем он хотел бы изучать орнитологию или инженерное дело.





Социальные сети и реакция общественности

В инстаграме у Десмонда более 178 тысяч подписчиков. Его ведет мама мальчика, которая ограничивает и контролирует доступ своего ребенка к сети.

Западные СМИ не раз ее критиковали. Во-первых, по их мнению, она лукавит, когда оправдывает созданный сыном образ, говоря, что его публичные выступления вполне соответствуют его возрасту. Во-вторых, говорит неправду, когда утверждает, что все это — его идея.





В декабре 2018 года Десмонд выступал в бруклинском гей-клубе в образе известной певицы Гвен Стефани в парике и укороченном топе, а посетители заведения, взрослые мужчины, кидали ему долларовые купюры. Когда после этого на мать мальчика обрушились с критикой, она назвала это "вопиющей гомофобией".

Я вообще не вижу в этом сексуальности. Я думаю, что если люди видят в этом секс, то это определенно проблема с их стороны, потому что я просто вижу ребенка, который наслаждается собой и тем, что делает,

— считает она.





Став известным, Десмонд столкнулся с волной преследований. Вскоре консервативные СМИ стали писать о его выступлениях, употребляя в своих статьях такие слова, как педофилия, жестокое обращение с детьми и эксплуатация детского труда.

Они ставят знак равенства между дрэг-детьми и такими понятиями, как педофилия и сексуальность. И это отвратительно. По какой-то причине консервативные СМИ действительно сделали Десмонда своей мишенью. Они преследуют нас,

— говорит Венди.





По ее словам, на их семью стали поступать жалобы властям от людей из других штатов, которые никогда даже с ними не встречались. Так, в отношении Десмонда было открыто более 200 дел. К ним в дом стали постоянно приезжать представители социальных служб, из-за чего Десмонду приходилось даже прерывать свою учебу в школе. Несмотря на то что нарушений выявлено не было, жаловаться на семейство не прекратили.





Как утверждает Венди, все выступления ее сына — дружелюбные и не затрагивают взрослых тем. Ее сын действительно зарабатывает деньги, но все они идут в трастовый фонд, которым он сможет воспользоваться, только когда ему исполнится 18 лет.

Эти дети не выступают в шоу для взрослых. Я бы скорее приравняла это к театру или драматическому кружку,

— говорит мама мальчика.





Сама она тоже страдала из-за известности своего сына. Так, в 2017 году она написала в фейсбуке, что у нее были проблемы с трудоустройством.

Я безработная, и у меня были проблемы с возвращением на работу, потому что существует слишком большая конкуренция за рабочие места, особенно сейчас. Я квалифицированный сотрудник с более чем 15-летним опытом работы, но много и других претендентов. Когда потенциальные работодатели могут погуглить информацию про вас и увидеть, какая грязь открыто выставляется на всеобщее обозрение, которую вы публикуете, это сильно вредит. Мое доброе имя оклеветали, меня облили грязью, из-за чего мы страдаем. Вы не просто задеваете чувства, когда нападаете на людей в интернете, вы также можете помешать их возможности зарабатывать на жизнь,

— написала она и добавила, что их семья довольно бедна.





Эта вера в то, что мы каким-то образом делаем все это за деньги, абсурдна. Мы очень бедны. После оплаты аренды у нас обычно остается около 200 долларов на весь месяц, чтобы покрыть счета и на еду. Мы взяли в долг неслыханные суммы денег у одной семьи. В этом году у нас даже не будет Рождества, потому что мы не можем себе этого позволить,

— заявила она.

В фейсбуке она призналась в том, что у ее сына аутизм. По ее словам, медикаменты, которые он принимает, ускоряют его метаболизм (поэтому он такой стройный), а шитье платьев и представления помогают ему справиться с симптомами.





В интернете Десмонду тоже приходится часто сталкиваться с хейтерами — ему даже угрожают убийством или обнародованием личной информации семьи. Венди рассказала, что однажды прочитала, как люди делают ставки на то, когда ее сын покончит с собой.

Меня очень пугает тот уровень жестокости, который мы встречаем. Эти люди — настоящие абьюзеры,

— считает Венди.





Несмотря на все это, Десмонд собирается продолжать выступать. Что больше всего его вдохновляет — так это отзывы, которые он получает от своих поклонников и соратников. Многие из них говорят спасибо Десмонду за то, что благодаря ему они стали смелыми и перестали бояться самовыражаться. Именно взаимодействие с поклонниками, которых Десмонд называет словом amazies, мотивирует его продолжать заниматься своим делом. Он действительно вдохновляется всеми людьми, которых вдохновляет сам,

— говорит Венди.