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Диетолог советует, как правильно закупиться продуктами на карантин

Диетолог советует, как правильно закупиться продуктами на карантин
Россияне переходят в режим самоизоляции и на удаленную работу, поскольку это самый действенный способ остановить коронавирусную инфекцию. Надо запастить продуктами. Чтобы выяснить, как грамотно закупиться на пару недель, взяв только то, что действительно нужно, корреспондент РИА Новости пообщался с диетологом и подсчитал, во сколько это обойдется.

Все познается в движении

В беседе с РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова обратила внимание на то, что физические нагрузки в режиме карантина снизятся и пищи потребуется меньше. А переедание грозит не только лишним весом, но и нарушением обмена веществ.


При работе на удаленке суточная норма рациона для мужчин — 1800-2000 ккал, женщин — 1500-1700 ккал, детей младшего школьного возраста — не более 1800 ккал.


Полноценное здоровое питание включает в себя шесть групп продуктов: крахмалистые, овощи, фрукты, молочные, белковые и жиры.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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