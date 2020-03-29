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Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько месяцев»

Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько месяцев»
В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк все чаще выходит на связь с поклонниками. Анна рассказывает интересные факты о себе и просто делится размышлениями. На этот раз наследница актрисы поведала об учебе в престижном американском университете.

Дочь 48-летней Анастасии Заворотнюк призналась, что переезд в Америку и учеба там кардинально изменили ее жизнь. По словам 24-летней Анны, она долго и упорно готовилась к вступительным экзаменам, отложив личную жизнь на второй план. В результате наследница «прекрасной няни» получила высокий балл и 70-процентную скидку на обучение. «Мне дали грант, который я должна была подтверждать хорошими оценками в течение всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке Расе University, нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street. Я мечтала и визуализировала каждый свой день», — сообщила девушка.

Однако Анна заявила, что поначалу ей было нелегко. Прибыв в Америку, дочь Анастасии Заворотнюк стала паниковать и даже захотела вернуться на родину. «Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг я одна. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев», — призналась она.

После разговора с родительницей Анна решила преодолевать свои страхи. Девушка всеми силами пыталась побороть языковой барьер и стала более активной на парах. Первый месяц она привыкала к обстановке и людям, а вот потом, наконец, нашла друзей и стала увереннее в себе. «Маленькими шажочками я начала взрослеть. Встретила друзей, и жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом», — заявила звездная наследница.

По словам Анны, самое тяжелое для нее было — это расставание с семьей. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» прожила в Америке четыре года — к родным летала только на каникулах. «Несмотря на трудности, я получила невероятный жизненный опыт, прекрасное образование и обрела новых настоящих друзей. Я безумно благодарна своей семье за такую невероятную возможность», — подытожила девушка.

Напомним, сейчас Анна живет в России и во всем помогает матери, которая борется с онкологическим заболеванием. Год назад появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Сначала актриса проходила лечение в Польше, но после вернулась в Москву. Как сейчас себя чувствует артистка — неизвестно, ведь родные предпочитают не комментировать состояние звезды «Моей прекрасной няни».

В личном блоге дочь Анастасии призывает не верить неутешительным слухам. Недавно Анна сообщила, что мама идет на поправку, потому что они борются и молятся за ее скорейшие выздоровление.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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