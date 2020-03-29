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Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в Италии и России

Доктор Мясников назвал разницу в заболеваемости коронавирусом в Италии и РоссииФото: Globallookpress.com

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал причину высокой заболеваемостью китайским коронавирусом среди жителей Италии и привел в пример опыт России. Свой комментарий специалист опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, существует разница между заболевшими внутри каждой из стран, и чаще всего хуже переносят болезнь люди старшего возраста. В Италии смертность от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом, у пожилых людей схожа с показателями обычной пневмонии. Мясников пояснил, что госпитали в Италии «захлебнулись» от числа пациентов из-за того, что власти выбрали неправильную тактику борьбы с вирусом и, как и в Китае, упустили время, а забили тревогу, «когда нарыв уже вскрылся».

«Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за две недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки», — отметил врач.

По мнению Мясникова, России удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом из-за того, что всех с симптомами и подтвержденными на инфекцию анализами отправляют «в больницу и под замок». «Вот это "сиди дома" вероятно не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что», — констатировал специалист.

Ранее Мясников заявлял, что эпидемия коронавируса продлится около месяца, до середины апреля. Однако повторная вспышка, по мнению доктора, может произойти осенью.

По данным на 23 марта, коронавирусом в России заразились 438 человек. Большинство из заболевших находятся в Москве. В столице введен ряд ограничений с целью помешать распространению вируса. Власти страны порекомендовали пожилым гражданам оставаться дома в течение двух недель.

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По материалам: lenta.ru

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