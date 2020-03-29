Екатерина Диденко узнала, что подарил ей муж на день рождения

Алексей Вольцев

День рождения блогера в банном комплексе унес жизни трех человек. В числе погибших на вечеринке с сухим льдом был и супруг Екатерины. Вчера Диденко получила последний подарок от возлюбленного, который он приготовил к праздничному мероприятию.

В конце февраля в семье 29-летней Екатерины Диденко случилась трагедия. После празднования дня рождения блогера из жизни ушел ее муж Валентин. Из-за трюка с сухим льдом, который всыпали в бассейн с хлорированной водой, мужчина получил химические ожоги, а также отек легких. Вдова до сих пор не может прийти в себя после случившегося и только недавно смогла рассказать детям о смерти отца. Вчера же Екатерина показала подписчикам последний сюрприз, который готовил для нее Валентин на злополучное торжество.

«Я хочу открыть подарок от моего мужа. Я забрала его у следователя, но не знаю, что там. Он мне очень дорог как память о любимом», — поделилась Диденко с поклонниками.

Оказалось, что Валентин заказал для Екатерины пиньяту в виде медвежонка. Диденко подвесила игрушку на дерево и разбила палкой. Из сюрприза тут же посыпались конфеты, медицинские препараты и ненастоящие денежные банкноты.

Отметим, что после смерти главы семейства аудитория Диденко разделилась на два лагеря: одни сочувствуют женщине и пытаются ее поддержать, а другие же осуждают за якобы пиар на крови. Многих возмутило, что вдова стала частой гостьей телешоу, не успев попрощаться с погибшим. Говорили, и о повышении расценок у провизора на рекламу в Instagram, который сейчас является единственным источником ее заработка. Сама Екатерина опровергает подобные заявления со стороны злопыхателей.

«Я как блогер постоянно испытываю этот хейт. Все почему-то решили, что это я виновата, но не в курсе всех подробностей дела. Честно говоря, не знала, что привезут этот лед. Если бы была осведомлена, то запретила бы это делать. Думала, что сейчас его высыпят в бассейн, поохают, пофотографируются на его фоне, снимут сторис и все, но ребята стали нырять», — сообщила Катя в разговоре с журналистами.

От шквала критики со стороны общественности Диденко стала делать противоречивые снимки. Например, блогер показала кадры, где она стоит на подоконнике у открытого окна, а на руках у нее двое детей. «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» — задала вопрос агрессивной публике Екатерина.

К слову, осуждают блогера не только рядовые подписчики, но и известные личности. Против женщины уже высказались Мария Погребняк, Юлия Савичева, блогеры Лилия Абрамова, Елена Санжаровская. Диденко не намерена оставлять эти слова без внимания. Она пообещала наказать обидчиков по всей строгости закона, как только сможет оправиться от потери.

Фото: Instagram