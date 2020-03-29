Евросоюз «слинял»: Италия и Германия вошли в острые дебаты о солидарности

Алексей Вольцев

Телеконференция лидеров государств-членов Евросоюза, состоявшаяся в Европейском совете в минувший четверг, 26 марта, завершилась без какого-либо результата. Спустя день премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore приоткрыл завесу над возникшими сложностями.

Конте сообщил, что на конференции произошла «битва» и «жесткая и откровенная конфронтация» с канцлером Германии Ангелой Меркель. В интервью Конте призвал Европу «не совершать трагических ошибок» и предупредил, что «все европейское здание рискует потерять свою разумность». «Инерция, — говорил Конте, — доставит нашим детям огромную стоимость разоренной экономики». Если же пройдет мое, Конте, предложение, то «мы окажем беспрецедентную поддержку финансированию нашей экономики, равно как и самым амбициозным политическим проектам, одобренным в наши дни в Европе» и т. д. и т. п.

Оказывается, за всей этой словесной в итальянском стиле патетикой скрываются споры относительно плана поддержания экономики стран Евросоюза, подорванной эпидемией коронавируса. Оказывается, итальянцы предлагают Европе «великолепный план реконструкции», который, якобы, будет на высоте и ничем не хуже мер, принятых правительствами Китая и США. Одним из действенных средств в этом отношении, предлагаемых итальянцами, как оказалось, это введение т. н. European Recovery Bond, т. е. финансового инструмента общего долга еврозоны.

Таким образом, ничего нового. В конце марта 2020 года итальянцы вернулись к своему предложению от 2012 года в разгар финансового национального кризиса в еврозоне преодолеть его посредством общей долговой ответственности, инструментом которой станет общеевропейская долговая облигация — евробонд. Главным противником проекта евробонда тогда выступила канцлер Германии Ангела Меркель, правильно усмотревшая в европейской облигации средство, которое заставит «выигравших» экономически от евроинтеграции платить за национальные долги проигравших — и платить придется, прежде всего, Германии. В Италии тогда рассматривали евробонд не только, как финансовый инструмент, но и как ценностное свидетельство о наличии и действенности европейской солидарности.

Теперь в обстановке нового кризиса 2020 года обнажились старые проблемы кризиса еврозоны 2012 года. На повестке дня вновь вопрос о суверенных долгах, когда сдерживающие бюджетные ограничения уже отменены. Но, по утверждению Конте в интервью Il Sole 24, речь сейчас идет не просто о «разногласиях», а о принципиальных дебатах относительно выработки стратегического курса Европейского союза. Между тем, в текущем кризисе коронавируса ЕС откровенно «слинял». Его нет. Очевидно, что Германии надо идти на уступки Италии и другим южанам относительно проекта евробонда. В противном случае в текущей накаленной эмоциональной обстановке сопротивление Германии станет очевидной демонстрацией отказа от солидарности в рамках «Союза» и «Европы» в чрезвычайной ситуации.

Главную угрозу Евросоюзу составляют вовсе не конкретные частные кризисы — финансовый 2012, миграционный 2015, коронавирус 2020 года, как бы глубоки они ни были, а национальные эгоизмы, стимулирующие дальнейшую рознь и подрыв провозглашенных ценностей.

Европейская редакция ИА Newstes