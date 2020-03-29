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«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений

«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторожденийФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром добыча Надым» — отправила на карантин Бованенковское месторождение газа, расположенное на Ямале и являющееся одним из крупнейших активов концерна. Мера принята в связи с распространением в стране коронавируса, говорится в обращении главы компании Игоря Мельникова, которое опубликовано в корпоративном издании «Газовик».

«С 27 марта мы полностью прекращаем смену вахтового персонала как для работников нашей компании, так и для подрядных организаций. Те, кто должен был до 28 марта залететь на Ямал и до 2 апреля заехать на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, теперь остаются дома. Их коллеги-сменщики — остаются на объектах как минимум до середины мая», — отметил Мельников.

Такая мера, по его словам, связана с тем, что на Бованенковском месторождении находятся 20 работников дочерней структуры «Газпрома», по пути на объект в самолете контактировавших с зараженным коронавирусом.

Решение Мельников назвал «сложным, неприятным и необходимым». Оставшиеся на месторождении работники будут изолированы до 31 марта, когда закончится 14-дневный инкубационный период.

По состоянию на 27 марта в мире зафиксировано более 533 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 124 тысяч полностью выздоровели, 24 тысячи человек умерли.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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