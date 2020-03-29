Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Германия открыла России свой архив о Второй мировой

Германия открыла России свой архив о Второй мировой
Здание федерального архива Германии

Власти Германии приняли решение раскрыть для российских специалистов федеральный архив в городе Кобленц, а именно – его часть, касающуюся Второй мировой войны. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в интервью телеканалу "Звезда" пояснил, что это поможет установить данные о судьбах военнопленных.

По словам дипломата, Москва получила доступ к делам свыше 500 тысяч советских граждан, в том числе тех, кто был вывезен для принудительных работ. У ФРГ и России есть большой опыт в поддержании захоронений, поэтому Берлин и сейчас открыт для сотрудничества.

"Мы очень рады тому, что там было собрано очень много материала, который будет передаваться частями. Это очень важный момент для историков нашей страны, для архивариусов", – сказал посол.

Фон Гайр добавил, что итогом процесса примирения России и Германии, который длится уже 75 лет, должна стать выработка схожей оценки на историю Второй мировой войны у двух народов. Раскрытие архивов он назвал важным шагом в этом процессе.

Как сообщал Ruposters, ранее минюст Канады официально обратился к России с просьбой предоставить информацию о ныне живых членах Латышского легиона СС, которые живут на территории этой страны.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»
Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты в супермаркетах
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся
Как Борис Корчевников, Стас Пьеха и Екатерина Волкова пострадали от рук мошенников
Как Борис Корчевников, Стас Пьеха и Екатерина Волкова пострадали от
Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Аналитик поделилась прогнозом курса рубля на нерабочей неделе
Аналитик поделилась прогнозом курса рубля на нерабочей неделе
Германия открыла России свой архив о Второй мировой
Германия открыла России свой архив о Второй мировой
Десмонд Удивительный: что мы знаем о 12-летнем ЛГБТ-активисте и дрэг-ребенке
Десмонд Удивительный: что мы знаем о 12-летнем ЛГБТ-активисте и
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Умер писатель Юрий Бондарев
Умер писатель Юрий Бондарев

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки

Еще по теме

Германия разъяснила Польше свою ответственность за нацистов
Польские власти заявили о долге Германии по репарациям в 850 млрд долларов
Россия получит от Германии данные о 500 тыс. советских военнопленных
Германия потребовала от РФ возвращения вывезенных культурных ценностей