Германия открыла России свой архив о Второй мировой

Вадим Карасев

Здание федерального архива Германии

Власти Германии приняли решение раскрыть для российских специалистов федеральный архив в городе Кобленц, а именно – его часть, касающуюся Второй мировой войны. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в интервью телеканалу "Звезда" пояснил, что это поможет установить данные о судьбах военнопленных.

По словам дипломата, Москва получила доступ к делам свыше 500 тысяч советских граждан, в том числе тех, кто был вывезен для принудительных работ. У ФРГ и России есть большой опыт в поддержании захоронений, поэтому Берлин и сейчас открыт для сотрудничества.

"Мы очень рады тому, что там было собрано очень много материала, который будет передаваться частями. Это очень важный момент для историков нашей страны, для архивариусов", – сказал посол.

Фон Гайр добавил, что итогом процесса примирения России и Германии, который длится уже 75 лет, должна стать выработка схожей оценки на историю Второй мировой войны у двух народов. Раскрытие архивов он назвал важным шагом в этом процессе.

Как сообщал Ruposters, ранее минюст Канады официально обратился к России с просьбой предоставить информацию о ныне живых членах Латышского легиона СС, которые живут на территории этой страны.