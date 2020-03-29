Глава Минздрава Австрии: пока рано говорить о возвращении к обычной жизни

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Несмотря на имеющийся прогресс в борьбе Австрии с распространением коронавируса, выражающийся в каждодневном снижении числа заболевших, точных прогнозов, когда начнут работать магазины и рестораны, дать не получится. Об этом министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер заявил в интервью KronenZeitung.

Чиновник подчеркнул, что основная цель государства заключается в максимально возможном ослаблении роста числа новых заболевших. Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы медицинская инфраструктура сохранила мощности выдержать ожидаемый в середине апреля пик заболеваемости.

«Мы хотим, чтобы количество новых случаев было менее пяти процентов, — заявил Аншобер. — Мы видим, что меры начинают вступать в силу, это первый успех, но от главной цели мы всё ещё далеки».

На вопрос издания о возможности открытия городских парков уже сейчас министр ответил, что правительство обсудит этот вопрос в ближайшее время.

«В таких городских центрах, как Вена, многие живут в квартирах по 50 квадратных метров, часто без сада или балкона. Так что желание понятно. На следующей неделе мы подумаем, сможем ли мы сделать такой шаг», — подчеркнул министр.