Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 марта по 5 апреля

Вадим Карасев

Василиса Володина — популярная телеведущая и опытный астролог. Ее прогноз на неделю поможет вам настроить себя на позитивную волну и избежать неудач.

На этой неделе следует попробовать создать благоприятную астросферу в доме, чтобы улучшить энергетические токи. Конец марта обещает быть продуктивным для большинства из нас. Поэтому желательно воспользоваться этим, чтобы навести порядок дома.

Овен

Овнам больше всего повезет в любви. Эта сфера станет основной для людей данного Знака Зодиака в ближайшие семь дней. Любовные талисманы помогут преуспеть как в поисках второй половинки, так и в укреплении уже существующих отношений. Важно проводить больше времени с семьей, находить новые способы развлечения и веселья, а также дарить всем оптимизм.

Что касается сферы финансов и работы, то в этом направлении важно не откладывать ничего на потом. Необходимо посвящать свое время самым важным делам и не рисковать, прокладывая себе путь по головам. Нужно искать новых друзей, помогая людям в трудную минуту. Это хорошо скажется на успехах, карме и на удаче в целом.

Телец

Наступает идеальное время для духовных поисков. Это будет очень важная неделя для Тельцов, потому что им удастся ответить на множество волнующих их вопросов, касаемых жизни, удачи, любви, дружбы. Необходимо заниматься самоанализом и помнить, что сейчас время динамики, поэтому обстановка может меняться резко и быстро.

Поиски ответов на духовные вопросы — это хорошо, но забывать про работу и финансовую сферу нельзя. Денежные приметы помогут привлечь богатство и стать успешнее. Важно быть наблюдательными и больше доверять интуиции, которая сможет провести Тельцов сквозь тернии к звездам. На стыке марта и апреля нужно ставить перед собой правильные цели.

Близнецы

У Близнецов начинается достаточно сложное время, в которое необходимо соблюдать ряд правил для достижения наилучших результатов. В финансовой и деловой сферах важно следовать энергетическим законам успеха. В любви же стоит больше фокусироваться на близком человеке, забыв про эгоизм и личные прихоти.

Начиная со 2 апреля полезно будет заниматься самоанализом. Пришла пора разобрать и понять причины совершения своих прошлых ошибок. Риски, авантюры, агрессия и импульсивность могут привести к духовному хаосу и потере самого важного — видимой цели. Из-за этого может начаться неразбериха и пропасть уверенность в себе.

Рак

Финансовая сторона жизни будет очень важной для Раков в период с 30 марта по 5 апреля. Особенно важным отрезком времени можно считать последние два дня марта. В понедельник и вторник лучше фокусироваться на покупках, рабочих делах, финансах. Избавиться от проблем с деньгами помогут пять правил фэн-шуй. Также не помешает умеренная экономия.

В семье и в дружбе важно поддерживать свой авторитет, не совершая необдуманных поступков и думая больше о других, нежели о себе. Не стоит самоутверждаться за счет других, это может плохо сказаться на отношениях любого характера. Нужно быть осторожнее, потому что звезды могут сделать Раков более жадными и ревнивыми.

Лев

У Львов начинается время, когда стоит сфокусировать внимание на сфере любви. Особенно это касается тех, кто находится в поисках отношений. Львы не относятся к списку самых обаятельных Знаков Зодиака, но у этих людей есть своя особая харизма. Более того, звезды и планеты сделают их более успешными при знакомствах, подарив удачу.

В сфере финансов и на работе не стоит проявлять излишнюю самоуверенность. Необходимо помогать окружающим, если тем понадобится поддержка. Звезды и планеты помогут Львам в формировании новых целей и стремлений. Они подарят вдохновение, которое станет полезным для представителей творческих профессий.

Дева

Звезды и планеты повысят интеллектуальные возможности Дев. Это хорошо отразится на всех сферах жизни, но больше всего повезет тем, кто занимается интеллектуальным трудом, творчеством. Также Девы станут более внимательными и у них обострится интуиция. Принимать важные решения будет на порядок легче обычного.

Самое главное сейчас — это не позволять отрицательным мыслям внедряться в свое сознание. Мантра на очищение от негатива поможет всегда оставаться оптимистичными и позитивными, нести в мир добро и свет. Это позволит Девам правильно взаимодействовать с окружающими и формировать у них стойкое чувство симпатии к себе.

Весы

На работе и в бизнесе Весам, вероятно, придется столкнуться с мощной оппозицией в лице врагов и недоброжелателей. Эффективный заговор поможет успешно бороться с неприятными людьми, которые желают лишь зла. Стоит быть осторожнее 31 марта и 1 апреля — в эти дни звезды могут ухудшить сообразительность Весов и сделать их медлительными.

Также на этой неделе может появиться тяга к стереотипному мышлению, с которым стоит бороться любыми способами. Если мыслить стереотипно, можно оттолкнуть противоположный пол. В любви и в отношениях Весам должно повезти, но идеальный период для романтики начнется только в пятницу.

Скорпион

Текущее положение планет позитивно скажется на мышлении Скорпионов, а также на их обаянии, чувстве юмора, интуиции. Самое главное — обостренное шестое чувство, которое поможет Скорпионам не тратить много времени на принятие решений. Этим людям удастся победить негативные эмоции, обрести оптимизм. Все это поможет в борьбе с недоброжелателями.

Почти вся неделя будет удачной и благоприятной, но 31 марта и 1 апреля звезды могут повернуться к Скорпионам спиной. В эти дни желательно пользоваться простыми способами привлечения удачи. Они помогут Скорпионам оставаться на плаву в самых сложных ситуациях во всех сферах жизни. Важно сохранять баланс, быть всегда наготове.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать общения и ведения дел с грубыми и конфликтными Знаками Зодиака. Следует проводить больше времени в окружении позитивных людей, которые помогут в трудную минуту, протянут руку, подскажут что-то важное, дадут совет. Любые наплывы негатива лучше лечить отдыхом и общением с близкими.

В конце недели звезды сделают Стрельцов более эмоциональными и яркими. Это хорошо скажется на успехах в любовной сфере. Также Стрельцы смогут проявить свои лидерские качества, которые помогут сплотить семью, рабочий коллектив, дружескую компанию. По отношению к окружающим потребуется проявление великодушия, доброты.

Козерог

Козерогам стоит следовать семи постулатам счастливой жизни. Это поможет им преуспеть во всех сферах жизни, оставшись на плаву в трудные минуты. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого Знака не проявляли чрезмерного самолюбия. Это оттолкнет от них близких и друзей, будет мешать в самореализации и творческой деятельности.

Стоит проявить индивидуальность и начать гордиться своей непохожестью на окружающих. Общение с начальством и людьми старшего поколения желательно строить только на уважении. Вольности могут привести к большим неурядицам. В начале недели, возможно, придется бороться с комплексами и страхами, старыми вредными привычками.

Водолей

В самом начале недели звезды и планеты могут сделать этих людей высокомерными. Им стоит бороться с желанием казаться лучше остальных, держать свое тщеславие в узде. Гордыня — это обуза, а не счастливый билет, как ошибочно думают многие. Не нужно стремиться к власти и попыткам контролировать всё вокруг. Пришло время расслабиться.

Решить проблемы с настроением и энергетикой поможет перестановка мебели по правилам фэн-шуй. Любая смена обстановки будет полезной на стыке марта и апреля. Можно побаловать себя подарками и шопингом, взять отпуск, развлечься как следует с друзьями, родственниками или второй половинкой.

Рыбы

У каждого из нас есть свои ужасные привычки. На этой неделе звезды и планеты обострят такие привычки у Рыб. Также могут появиться новые переживания, проблемы с настроением. Ближе к среде отрицательное воздействие звезд спадет. Ему на смену придут оптимизм и большая удача во всех сферах. Появятся новые стремления, очистится подсознание.

Велика вероятность, что в самом начале апреля в головах Рыб запустятся скрытые процессы — эти люди начнут думать о будущем и больше анализировать прошлое. Это хорошо скажется на работе над ошибками, на формировании новых желаний, на энтузиазме в целом. Эта неделя будет неординарной и непростой, но на выходе Рыбы смогут получить успех.