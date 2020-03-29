Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"

Алексей Вольцев

Государственный департамент США не стал комментировать в субботу тему возможности ослабления санкционного режима в отношении "Роснефти" в связи с решением российской компании избавиться от активов в Венесуэле.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.