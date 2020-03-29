Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"

Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Государственный департамент США не стал комментировать в субботу тему возможности ослабления санкционного режима в отношении "Роснефти" в связи с решением российской компании избавиться от активов в Венесуэле.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса
Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

В "Роснефти" прокомментировали прекращение деятельности в Венесуэле
Правительство купило у "Роснефти" активы в Венесуэле
Правительство отдает «Роснефти» акции взамен на убыточные активы Венесуэлы
«Роснефть» ушла из Венесуэлы