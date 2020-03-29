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"Госуслуги" напомнили россиянам, как важно оставаться дома

"Госуслуги" напомнили россиянам, как важно оставаться дома
Зарегистрированные на едином портале "Госуслуг" россияне начали получать смс-сообщения, в которых им напоминают о важности остаться дома, об этом сообщают пользователи, такое сообщение получил и корреспондент РИА Новости.

"С 28 марта по 5 апреля просим Вас оставаться дома и исключить любые внешние контакты. Без крайней необходимости лучше не посещать многолюдные места. Пока вы находитесь дома, можете воспользоваться бесплатными онлайн сервисами от ведущих интернет-компаний", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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