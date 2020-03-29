Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина

Вадим Карасев

Дмитрий Губерниев сидит домаФото: @guberniev_dmitry

Тележурналист и комментатор Дмитрий Губерниев потребовал ввести в столичном регионе жесткий карантин. Об этом он высказался в своем Telegram-канале после того, как вышел из дома ради поездки на личном транспорте.

«Проехал на машине по прекрасной Сходне (подмосковный город неподалеку от столицы — прим. «Ленты.ру»), на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! Люди, вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный!» — написал Губерниев.

Комментируя сообщение о том, что 15 процентов тяжелобольных коронавирусной инфекцией являются людьми младше 40 лет, журналист вновь упрекнул граждан в праздности во время пандемии. «Больше гуляний, больше шашлыков, больше смертей!» — добавил он.

Своих подписчиков в Instagram Губерниев призывает оставаться дома, а также рассказывает о своем времяпрепровождении в самоизоляции. В этот период он, в частности, несколько раз выходил в эфир телеканалов из своего жилища и показывал зрителям кота.

Телеведущая Лариса Гузеева ранее обратилась к россиянам с призывом соблюдать домашний режим. «Все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? ** вашу мать! Нельзя так, ***** (блин), правда, опасно!» — сказала она. Ее обращение приобрело широкое популярность, менее чем за сутки видео набрало свыше двух с половиной миллионов просмотров.