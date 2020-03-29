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Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Гузеева матом обругала россиян за прогулкиФото: _larisa_guzeeva_ / Instagram

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!» — сказала Гузеева. Ведущая добавила, что ехала в своей машине и боялась открыть окно, потому что это опасно, и она сама может быть опасной для всех.

«Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? ** вашу мать! Нельзя так, ***** (блин), правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!» — заявила Гузеева.

Артистка отметила, что ей тоже скучно дома, но она находит возможность развлечь себя и своих близких. В конце обращения она постучала кулаком по лбу и призвала всех включиться.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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По материалам: lenta.ru

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