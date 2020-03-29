История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде

Анастасия Иванова

Максим Бонте за последние двенадцать лет объездил почти весь мир - 155 стран. За это время было немало неприятных ситуаций, с которыми время от времени сталкивается любой человек, путешествующий в одиночку: из-за паспорта негражданина Латвии его не пустили в Таиланд, таксист в чилийском Сантьяго украл все его вещи и пришлось возвращаться обратно в Латвию, на Ямайке ему угрожали холодным оружием, пытаясь отобрать деньги. В момент начала глобального кризиса, когда страны одна за другой начали вводить карантин, отменять рейсы и закрывать границы, он оказался в Антарктиде.

О том, как он уезжал из одного мира и вернулся в другой и что он думает о происходящем, Максим рассказал РИА Новости по телефону.