Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде

История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде

История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде
Максим Бонте за последние двенадцать лет объездил почти весь мир - 155 стран. За это время было немало неприятных ситуаций, с которыми время от времени сталкивается любой человек, путешествующий в одиночку: из-за паспорта негражданина Латвии его не пустили в Таиланд, таксист в чилийском Сантьяго украл все его вещи и пришлось возвращаться обратно в Латвию, на Ямайке ему угрожали холодным оружием, пытаясь отобрать деньги. В момент начала глобального кризиса, когда страны одна за другой начали вводить карантин, отменять рейсы и закрывать границы, он оказался в Антарктиде.

О том, как он уезжал из одного мира и вернулся в другой и что он думает о происходящем, Максим рассказал РИА Новости по телефону.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой
Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой
Россияне начали массово скупать алкоголь
Россияне начали массово скупать алкоголь
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 марта по 5 апреля
История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде
История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько месяцев»
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько
У Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус
У Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус
Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с детьми: видео
Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан

Еще по теме

Ученые объяснили появление водорослей в Антарктиде
Рейсы «Москва – Орск» и «Орск – Москва» отменили
Тайны Антарктиды раскрываются: из-под ледяного покрова появилось гигантское сооружение
У появления таинственного кратера в Антарктиде есть зловещая причина