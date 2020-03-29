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Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и исполнил "Есть только миг"

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и исполнил "Есть только миг"

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, записал видеообращение к россиянам с благодарностью за помощь в борьбе с коронавирусом. Ролик опубликован в Facebook генконсульства России в Милане.

"Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!" — сказал исполнитель.

Также 64-летний музыкант под собственный аккомпанемент исполнил на русском композицию "Есть только миг" из советского кинофильма "Земля Санникова".

21 марта президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились об оказании помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли 15 российских самолетов, которые доставили около 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

В Италии наблюдается сложнейшая ситуация с коронавирусом в Европе и самая высокая смертность от COVID-19 в мире. Накануне там было зафиксировано рекордное число летальных исходов за сутки — 969. Всего в стране зарегистрировано 86,5 тыс. случаев заражения, более 9 тысяч пациентов скончались.

Ранее посол России в Италии отреагировал на публикации в итальянской прессе, где помощь российских специалистов была названа ненужной.

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По материалам: uposters.ru

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