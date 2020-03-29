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Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной писателя Юрия Бондарева

Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной писателя Юрия Бондарева

Юрий Бондарев был прям, чист, честен, скромен, независим, всю жизнь боролся с тем, что считал духовным злом, написала глава Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook в связи с кончиной писателя. 

Ранее стало известно, что советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев, автор повести «Батальоны просят огня», романов «Тишина», «Двое», «Горячий снег» и других, умер в Москве в возрасте 96 лет.

«Бондарев всю жизнь боролся с тем, что считал духовным злом. Будь то поворот рек при советской власти или поворот истории в постсоветские времена», — пишет о выдающемся писателе Елена Ямпольская. По мнению парламентария, Бондарев — глыба, подобно горячо любимому им Толстому. «Глыбу можно по-разному оценивать с различных сторон. Только сомневаться в ней не приходится». В силу безусловно масштабного таланта власть вроде бы всегда ласкала, однако Юрий Васильевич сам решал, какую ласку принимать, какую — нет, напоминает она. С масштабом таланта совпадал масштаб личности писателя.

«Бондарев был прям, чист, честен, скромен, независим. В главных для себя вопросах горяч, как фронтовой снег. Всё это осталось в его книгах», — отмечает глава комитета Госдумы по культуре и советует россиянам перечитать Бондарева, особенно «Берег», «Выбор», «Игру». «А «Батальоны просят огня», «Тишину», «Горячий снег» снова вспомним к 75-летию Победы, до которого Юрий Васильевич не дожил совсем немного», — пишет Елена Ямпольская.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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