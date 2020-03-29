Эксперт: обращение президента своевременно, беспрецедентно, масштабно

Вадим Карасев

Фото: http://kremlin.ru

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Его речь касалась ситуации с распространением коронавируса Covid-19 и мер по стабилизации ситуации, поддержки экономики и населения. Председатель Общественной палаты Хабаровского края, эксперт Центра ПРИСП, участник конкурса "Лидеры России. Политика" Андрей Белоглазов объяснил важность предлагаемых главой государства шагов и рассказал, как присоединиться к волонтерам.



"Считаю, что обращение президента к жителям страны своевременно. Оно направлено на предупреждение распространения угрозы здоровью и жизни населения. Предлагаемые меры беспрецедентны, масштабны, потребуют мобилизации экономических и административных ресурсов. Сложившаяся ситуация не стандартна ни для нашей страны, ни для мира в целом. В начале своего обращения Путин обозначил всю опасность сложившегося положения. В связи с этим колоссальная нагрузка ляжет на органы исполнительной власти. Особенно в социальной сфере и здравоохранении", - считает Белоглазов.

В целом обращение президента, по мнению эксперта, направлено на консолидацию общества для повышения эффективности действий и профилактики надвигающейся угрозы. В частности, президент назначил приоритетом жизнь и здоровье граждан - и дал это всем понять.

"Полностью поддерживаю его слова: сейчас особое внимание должно быть уделено заботе и вниманию к жизни и здоровью населения. Объявление нерабочей оплачиваемой следующей недели - однозначно правильное решение, которое поможет избежать стремительного распространения вируса. В зоне риска огромное количество людей. Необходимо побыть дома, провести время с семьей, максимально ограничить своё пребывание в общественных местах", - указал участник "Лидеров России. Политика".

Специалист оценил предложенные президентом меры экономической направленности, особенно которые касаются поддержки малого и среднего бизнеса, поскольку они больше всех страдают в текущих условиях. Кроме того, Белоглазов отметил актуальность шагов по поддержке многодетных семей и недопущению безработицы.

"Сегодня очень важны инициативы! Роль некоммерческого сектора в сложившейся ситуации существенная. Волонтерство – вот, что сейчас необходимо и востребовано. Так молодежь может поддержать наших ветеранов и пожилых граждан, ведь именно они является одной из наиболее уязвимых категорий. Запущена общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. В рамках Акции неравнодушные люди, волонтеры, предприниматели и все желающие объединяются для поддержки друг друга, а также людей, попавших в затруднительное положение", - добавил эксперт.

Предложить свою помощь и стать волонтером можно на сайте мывместе2020.рф.