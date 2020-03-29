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Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом в эфире НСН заявил доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.


"Может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа", — отметил специалист.

По его мнению, введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.


"Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции", — считает Альштейн.

При этом эксперт посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.

# Россия
По материалам: ria.ru

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