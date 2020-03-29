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Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с детьми: видео

Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с детьми: видео

Смех и любовь — вот что может скрасить жизнь на карантине. Во всяком случае, именно так считает 44-летний Энрике Иглесиас. В инстаграме певец поделился новым видеороликом, в котором его двухлетний сын Николас задорно смеется.


 


Лучший способ провести время дома,

— прокомментировал видео Иглесиас.

Энрике рассмешил малыша игрой в прятки, а также раскрыл его домашнее прозвище — сына он называет Коко. Тот, в свою очередь, называет отца "папА", причем на французский манер, с ударением на последний слог.

Николас — один из трех детей Энрике Иглесиаса и его 38-летней возлюбленной Анны Курниковой. У мальчика также есть сестра-близняшка Люси и младшая сестра Маша, которая появилась на свет в конце января.


Энрике Иглесиас с дочерью Машей

Недавно артист признался, что, несмотря на все сложности воспитания троих детей, быть многодетным отцом ему очень нравится. И хотя он, как и все молодые родители, страдает от регулярного недосыпа, он прекрасно проводит время с малышами.

Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете, — сказал он.


 


Анна Курникова и Энрике Иглесиас с дочерью Машей
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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