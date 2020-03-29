Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный карантин

Анастасия Иванова

Турция остановила в субботу, 28 марта, всё междугороднее железнодорожное сообщение в рамках новых мер по борьбе с распространением в стране коронавируса нового типа (Covid-19). За день до этого власти распорядились приостановить авиасообщение с внешним миром. Однако решения о введении чрезвычайного положения в связи с эпидемией и установления жёстких ограничений на передвижения граждан до сих пор нет.

Оппозиция по этой причине усилила критику в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо подписания указа о режиме ЧП турецкий лидер в минувшую пятницу призвал граждан к «добровольному карантину», при котором следует оставаться дома. Но после того, как число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 5698 и было зарегистрировано 92 летальных исхода, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) призвала к введению полного карантина. «На данном этапе становится очевидным, что нам нужен всеобъемлющий, широкий и эффективный карантин», — заявил председатель РНП Кемаль Кылычдароглу в своём заявлении в субботу.

«Невозможно решить эту проблему с помощью таких (добровольных) кампаний, как „Оставайся дома, Турция“, оставляя это на усмотрение и инициативу наших граждан, не предоставляя им никакого денежного возмещения или гарантии занятости, оставляя их на произвол судьбы», — сказал глава турецких республиканцев.

Тем временем, гендиректор национального авиаперевозчика Turkish Airlines Билал Экши заявил, что внутренние рейсы будут выполняться только из 14 крупных городов Турции и обратно (Анкара, Стамбул, Измир, Самсун, Трабзон, Эрзурум, Диярбакыр, Малатья, Ван, Газиантеп, Конья, Адана, Анталия и Кайсери). «Наши внутренние рейсы будут выполняться из аэропорта Стамбула и аэропорта Анкары „Эсенбога“», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА Newstes, власти Турции пока воздерживаются от введения полного карантина в стране и других максимально жёстких мер для сдерживания распространения коронавируса, несмотря на соответствующую рекомендацию министра здравоохранения Фахреттина Коджи. Как утверждают некоторые турецкие комментаторы, «сопротивление» исходит с самого верха — от президента Эрдогана.

С тех пор как 11 марта министр Коджа объявил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в Турции, темпы распространения заболевания в стране являются одними из самых высоких в мире, отмечает турецкий обозреватель Мурат Йеткин. Правительство воздерживается от максимально жёстких мер, потому что специальный совет по борьбе с коронавирусом и министр здравоохранения страны не смогли убедить Эрдогана, утверждает Йеткин. Эксперты говорят, что полный карантин — это лучший способ сократить темпы распространение вируса, который имеет чрезвычайно высокий уровень инфекционности.

Причины, по которой режим тотальной блокировки не задействован в Турции, неизвестны. Имеются предположения, что это может быть связано с нежеланием главы государства привлекать армию для контроля над улицами турецких городов в случае введения чрезвычайного положения и комендантского часа. Ещё одна возможная причина — Эрдоган может опасаться недовольства со стороны местного бизнеса, интересы которого будут непременно затронуты в случае установления полного карантина.

В настоящее время в стране закрыты школы, кафе и бары, запрещены массовые молитвы, отложены спортивные матчи и приостановлены полёты в десятки стран в качестве мер борьбы с распространением коронавируса.

Несмотря на ухудшающуюся с каждым днём эпидемиологическую ситуацию, президент Эрдоган заявил 25 марта, что Турция преодолеет вспышку коронавируса через две-три недели.