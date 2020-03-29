Кабмин хочет временно урезать зарплаты чиновникам

Алексей Вольцев

Кабинет министров предлагает временно урезать зарплаты некоторым чиновникам. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в воскресенье, 29 марта."Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок»" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.Премьер добавил, что Кабмин также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.В правительстве призвали топ-чиновников понимать ситуацию и "затянуть пояса".Напомним, что ранее Кабмин рекомендовал Раде урезать местные бюджеты. Правительство предложило Раде полностью сократить расходы на улучшение соцзащиты педагогов, а также сократить субвенции на развитие ОТГ.