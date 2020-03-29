Как Борис Корчевников, Стас Пьеха и Екатерина Волкова пострадали от рук мошенников

Влада Некрасова

Медийные личности часто становятся участниками того, о чем даже не подозревают. Всевозможные рекламные акции, гивы и мероприятия мошенники проводят от их имени, обманывая публику.

В последнее время мошенники активизировались и стали обманывать простых людей с помощью высоких технологий. Статистика говорит, что сейчас уже практически не осталось «домушников» и просто грабителей: многие проворачивают аферы в режиме онлайн.

Так, телеведущая Тутта Ларсен рассказала, как ее друг чуть не стал жертвой обмана: ему позвонили и сказали, что он принял участие в розыгрыше дорогостоящего автомобиля, который ему будет вручать экс-виджей MTV. Оставалось всего-то приехать подписать договор и внести небольшой взнос.

«Было полное ощущение, что его вывели в эфир радиостанции: люди говорили поставленным голосом, «переключали» его, а на фоне звучала музыка. И только когда он сказал, что лично знает меня и сейчас позвонит и спросит об этом, то сразу же связь прервалась», — призналась Ларсен.





Незаконно использовали и лицо ведущего телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова. Для того, чтобы прорекламировать «лекарство», мошенники создали специальный сайт, куда поместили его фотографии, а также выдержки из интервью. «Доктора» говорили, что звезда принимал специальные таблетки, которые помогли ему вылечиться от диабета.

«Хочу сказать, что никогда я не болел никаким диабетом и не принимал никакие лекарства», — заявил Борис.

В неприятную ситуацию попал и Стас Пьеха, когда приехал в один из провинциальных городов, где с удивлением обнаружил, что является лицом марки презервативов — причем, напечатаны они были явно на домашнем принтере и прилеплены кое-как. Но больше всего артиста возмутили махинации с его клиникой, находящей в Москве — музыкант уже много лет вкладывает в нее силы и деньги, пытаясь помогать людям с наркотической и алкогольной зависимостями. В большинстве случаев это происходит бесплатно, так как он сам прекрасно знает, что это такое. Артиста злит, когда он видит сайт, на котором предлагают лечение по его методике.

«Человек заходит на страницу, переходит по этим ссылкам и попадает на оператора. Он ему все в подробностях объясняет, больной соглашается, а дальше звонят мне в клинику и предлагают клиента за процент», — сетует внук Эдиты Пьехи.

Непросто пришлось и Екатерине Волковой, которая в прошлом году лишилась своего аккаунта в Instagram. Женщина попалась на удочку мошенников, которые предложили ей получить «синюю галочку» — для подтверждения того, что страница официальная. Актриса прошла по ссылкам, а после поняла, что теперь профиль заблокирован.

Ситуацию осложняло то, что Волкова является попечителем благотворительного фонда и периодически собирает деньги на лечение тяжелобольных детей. Кибер-преступники поменяли реквизиты и присвоили себе часть денег, а затем связались с Екатериной.

«Они предложили мне вернуть аккаунт за 10 тысяч рублей. Я поверила и перевела. После этого мне сказали, что с картой какие-то проблемы, пришлите еще — тут я поняла, что это будет продолжаться бесконечно и обратилась в соответствующие органы для решения проблемы», — заявила Волкова.

В эфире программы «Осторожно: мошенники. Расследование Леонида Закошанского» многие звезды признались, что нужно быть бдительными и не доверять непроверенной информации, а также следить за подозрительной активностью в Сети.

Фото: Legion-Media