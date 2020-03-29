Как быстро открыть заблокированные чакры: упражнения, практики, медитации

Вадим Карасев

Чакры регулируют все, что происходит с нашей душой и телом. Чтобы открыть их максимально быстрым способом, важно следовать рекомендациям экспертов в области биоэнергетики.

Чакры человека — это особые энергетические центры, которые отвечают за наше здоровье, удачу, настроение и силу биополя в целом. Всего чакр семь, и каждую из них важно поддерживать в рабочем состоянии. Они могут быть заблокированы вследствие болезни, черной полосы, порчи или сглаза, токсичного окружения. Нижеописанные способы помогут быстро открыть заблокированные чакры.

Дыхательные упражнения для открытия чакр

Кислород — топливо для человека и источник жизни. Именно поэтому большинство техник для открытия чакр основываются на дыхании. Эта методика поможет вам открыть энергетические потоки и стабилизировать их буквально за пару минут.

Для начала найдите спокойное место, чтобы никто вас не видел. Наберите полные легкие воздуха, затем медленно выдохните его, до конца опустошив легкие. Теперь вам необходимо в быстром, но не резком темпе набирать воздух также до конца вдыхая, а потом выдыхать его, но уже не до конца. Чтобы эта техника получалась правильно, важно не задействовать легкие для выдоха, а просто расслабляться, чтобы лишний воздух выходил сам по себе. Если вы перестанете вдыхать с наполненными легкими, воздух выйдет сам, без вашей помощи, но не полностью. Именно это вам и нужно.

Повторяйте это 12-15 раз. Быстрый вдох до полных легких, а затем выброс лишнего воздуха посредством расслабления. По сути получится, что вы только вдыхаете, но не выдыхаете. Это позволить насытить вашу кровь кислородом, поднять уровень адреналина и открыть чакры. Это упражнение мгновенно даст вам много сил и энергии. Его можно выполнять как утром, так и вечером, но нежелательно пользоваться им за полчаса и менее до отхода ко сну.

Медитация на открытие чакр

Одна из лучших медитаций, которая помогает открывать все чакры, а в большей степени Аджну, называемую еще третьим глазом, и Сахасрару — чакры, отвечающие за интуицию, интеллект, духовное развитие, веру в себя, любовь и память.

Лучше всего медитировать утром сразу после пробуждения, однако некоторые люди медитируют также перед сном и в течение дня. Проблема в том, чтобы найти уединенное место и не слышать посторонних звуков. Вы можете медитировать даже на рабочем месте, но для этого вам придется использовать заглушающие окружающий шум звуки, например, шум ветра, океана, реки или леса.

Начинаем медитацию с максимального расслабления. Необходимо дышать очень медленно, чтобы восстановить пульс. Именно поэтому данная техника кардинально отличается от предыдущей. Дышим не очень глубоко и очень медленно примерно минуту-две с закрытыми глазами. Затем продолжаем дышать в спокойном ритме, представляя себя на вершине самой высокой горы. Вокруг вас лишь ветер и пустота. Вы избавляетесь от всего ненужного, сбрасывая это вниз в бескрайнюю пропасть, и заряжаетесь энергией космоса, который находится прямо над вами. Нужно представить, как токи энергии проходят прямо через вас, оставаясь внутри.

Вы насыщаетесь этой силой, которая находится над вами, проходит сквозь ваше тело. Чем больше вы пробудете в таком умиротворенном состоянии, тем лучше. Для начального эффекта достаточно будет четырех-пяти минут. Очень важно погрузиться в это состояние полностью, отбросив лишние мысли. Это очищает чакры и позволяет им насыщаться энергией. С первого раза может не получиться, но чем чаще вы будете практиковаться, тем будет лучше.