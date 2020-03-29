Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена – королева воинов»

Анастасия Иванова

«Зена — королева воинов» — проект, который сделал исполнительницу главной роли Люси Лоулесс звездой международного масштаба. 29 марта актрисе исполняет 52 года, а значит, самое время узнать, как сложились судьбы артистов, прославившихся благодаря сериалу.

Закованная в железные доспехи Зена — пожалуй, один из самых ярких образов телевидения 90-х годов. Вряд ли Люси Лоулесс, случайно получившая эту роль, предполагала, что проект подарит ей международную славу и любовь поклонников, которая напоминает о себе до сих пор.

Сериал «Зена — королева воинов» выходил на экраны шесть лет, и хотя некоторые сюжетные повороты этой истории выглядели странно, шоу все равно имело высокие рейтинги. Сейчас о Люси Лоулесс почти ничего не слышно, собственно, как и о ее коллегах. Однако это совсем не означает, что в жизни былых кумиров не происходит ничего интересного.

Люси Лоулесс

Как уже было сказано выше, Люси получила роль случайно. Впервые Зена появилась в сериале «Удивительные странствия Геракла», причем там она предстала в амплуа злодейки. Изначально в обаятельную воительницу должна была перевоплотиться Ванесса Эйнджел, которая прославилась благодаря главной роли в проекте «Чудеса науки» Однако за пару дней да съемок Ванесса внезапно заболела, и продюсеры заменили ее на Лоулесс.





Это было идеально попадание в образ. Актриса не просто смогла прочувствовать свою героиню, но и добавила ее характеру новых черт. Сама Люси признавалась, что за шесть лет сроднилась со своей героиней.

«Я скучаю по этому персонажу. Она была таким вызовом. Каждый день был невероятно приземленным с момента окончания сериала», — рассказывала звезда.

Сериал подарил Люси не только славу, но и новую любовь. Именно на съемках она познакомилась с продюсером Робом Тапертом, ради отношений с которым даже развелась с отцом своей дочери Дэйзи. В 2018-м Таперт и Лоулесс отметили 20-летие семейной жизни. Сейчас супруги воспитывают двух общих сыновей.

Конечно, Люси продолжает играть и в новых сериалах. Так, ей досталась заметная роль в проекте «Спартак: Кровь и песок», а также в шоу «Эш против зловещих мертвецов». Однако ни одно из современных амплуа актрисы не дотягивает до ее перевоплощения в «Зене — королеве воинов».

В США и на родине в Новой Зеландии артистка известна еще и как активист Greenpeace. Однажды она даже захватывала нефтедобывающее судно вместе с другими сторонниками движения, после чего получила 120 часов общественных работ в качестве наказания за правонарушение.

Рене О'Коннер

Рене очень рано начала карьеру на телевидении: уже в 16 лет она снималась в эпизодах сериалов и появлялась в рекламных роликах. Однако ждать роли мечты пришлось долго. В «Зене — королеве воинов» О'Коннер перевоплотилась в Габриэль, верную подругу и спутницу главной героини.

Характер Габриэль менялся на протяжении всего проекта. Она прошла долгий путь он наивной девушки до отважной воительницы. На экране отношения двух ведущих героинь были настолько искренними, что актрисам даже начали приписывать роман.

Однако еще во время схемок шоу Рене вышла замуж — ее избранником стал бизнесмен Стив Мьюир. В 2001 году у влюбленных родился сын Майлз, но появление мальчика на свет не укрепило их отношения, и уже в 2005-м пара развелась.

Сейчас Рене снимается редко: большую часть свободного времени она посвящает изобразительному искусству и благотворительности. При этом о сериале «Зена — королева воинов» звезда всегда отзывалась крайне положительно, отмечая, что не против сняться в сиквеле.

Кевин Смит

Бог Арес в исполнении Кевина Смита был, пожалуй, главным любимчиком зрителей. Изначально персонаж должен был появиться лишь в нескольких эпизодах, но его рейтинги среди поклонников были так высоки, что Арес стал чуть ли не ведущим мужским героем шоу.

А ведь все могло сложиться совсем иначе, ведь Кевин никогда не думал об актерской карьере. В юности он занимался спортом и перебивался заработками на низкооплачиваемых должностях. На первые в жизни серьезные пробы Смита записала жена. В результате, актер смог понравиться театральному режиссеру и стал регулярно выходить на сцену.

Уже в начале 90-х Кевин сыграл несколько заметных ролей в телевизионных проектах Новой Зеландии. Ну, а после выхода «Зены — королевы воинов», его слава вышла далеко за пределы родины. Правда, долго наслаждаться успехом Смиту было не суждено. Уже в 2002 году актер получил серьезную травму головы во время съемок в Китае. Врачи 10 дней боролись за жизнь звезды, но спасти его так и не удалось. На момент смерти Кевину было всего 38 лет. У него осталось трое детей.

Кевин Сорбо

Выше уже упоминался сериал «Удивительные странствия Геракла». Именно популярность этого проекта когда-то позволила создателям сделать отдельную шоу про эпизодическую героиню Зену. И раз уж воительнице нашлось место в рассказе о мифах Древней Греции, то и Геракл должен был заглянуть к ней на огонек.

В оригинальном сериале Кевин Сорбо исполнил роль сына Зевса. Многие поклонники до сих пор уверены, что актер смог воплотить эталонный образ Геракла, сильного и подверженного искушениям одновременно. Самому же артисту роль подарила еще и счастье в личной жизни. Во время работы над очередным проектом про древнегреческого красавца он познакомился с будущей супругой Сэм Дженкинс. Влюбленные вместе до сих пор и воспитывают троих детей.

«У меня два сына и дочь. Раньше им очень нравилось рассказывать, что их папа — Геракл. Иногда мы даже смотрели сериал вместе. Тогда дети тоже мечтали стать актерами», — признавался Кевин.

После окончания съемок в «Удивительных приключениях Геракла» Сорбо получил еще одну главную роль в проекте «Андромеда». Однако ожидаемого прорыва и выхода в первую актерскую лигу так и не произошло. Сейчас Кевин играет преимущественно в проходных фильмах. Достаются ему и роли в сериалах, правда речь обычно идет об эпизодах.





Сам артист к застою в карьере относится без скептицизма. В интервью Сорбо неодкратно признавался, что расцвет его творчества пришелся именно на 90-е, и он до сих пор гордится тем, что смог воплотить на экране один из самых ярких образов Геракла за всю историю кино.

Тед Рэйми

И еще один актер, благодаря харизме которого второстепенный персонаж стал одним из любимцев зрителей. Речь, конечно, о Теде Рэйми и воплощенном им образе Джоксера. Несуразный паренек, попадающий в нелепые ситуации, стал вернум спутником Зены и Габриэль.

Мало кто из зрителей знает, что Тед получил эту роль неслучайно. Дело в том, что исполнительным продюсером сериала был его брат — режиссер Сэм Рэйми, который до этого прославился на весь мир, сняв трилогию «Зловещие мертвецы». Собственно, фильмография Теда преимущественно состоит из ролей, которые он сыграл в проектах члена своей семьи.

После окончания съемок в «Зене — королеве воинов», Рэйми продолжил появляться в популярных проектах, но ведущие амплуа ему практически никогда не доверяли. Сейчас Теду 54 года, а его фильмография насчитывает практически 100 лент разного качества. Вот только по-настоящему интересные работы среди этого перечня встречаются крайне редко.

Александра Тайдингс

Александра перекочевала в «Зену — королеву воинов» из сериала про странствия Геракла, где она впервые и появилась в роли греческой богини Афродиты. Это перевоплощение помогло артистке, с детства мечтавшей о популярности, наконец-то погреться в лучах славы.





Правда, после окончания работы над «Зеной — королевой воинов» актриса почти пропала в экранов. Она сыграла в еще нескольких проектах, которые не снискали большой популярности. После рождения дочери в середине 2000-х Александра решила окончательно распрощаться с творческой карьерой. Вместо этого она стала преподавать рок-н-ролл йогу в Вашингтоне.

Сейчас Тайдингс 47 лет, и о возвращении в кино она, кажется, даже не думает. В 2018 году артистка впервые за долгое время появилась на экране в фильме «Почка», но проект так и не снискал популярность. Зато в личной жизни Александра уже давно счастлива: она замужем за Беном Луццатто, вместе с которым и воспитывает дочерей.

Хадсон Лейк

Для Хадсон Лейк работа над сериалом «Зена — королева воинов» тоже стала прорывом. Ее Каллисто считалась главной злодейкой сериала, хотя иногда блондинка и совершала добрые поступки. После нескольких лет съемок в шоу казалось, что перед знойной красоткой открыты все двери, но добиться успеха в профессии Лейк так и не удалось.

Вплоть до середины 2000-х артистка периодически появлялась в полнометражных фильмах и сериалах, но ее работы редко удостаивались высоких отзывов от критиков. Когда же съемки перестали приносить достаточный доход, Хадсон начала подрабатывать инструктором йоги в Лос-Анджелесе.

На данный момент актриса все также трудится в одном из фитнес-центров Калифорнии, а вот последний проект с ее участием выходил на экраны в 2018 году. В редких интервью Хадсон признается, что не жалеет о том, как сложилась ее судьба. В конце концов, роль Каллисто и любовь поклонников у звезды уже никто не отнимет.

Майкл Херст

Майкл Херст известен широкому зрителю по сериалу «Удивительные странствия Геракла», в котором он сыграл лучшего друга главного героя Иолая. Эта работа помогла артисту наконец-то уйти от эпизодических перевоплощений и всерьез заняться творческой деятельностью.

В «Зене — королеве воинов» Майкл появлялся в нескольких эпизодах вместе с уже привычным экранным партнером Кевином Сорбо. Уже тогда актер осознал, что не хочет ограничиваться одним творческим амплуа, поэтому он начал пробовать себя в режиссуре. В частности, он выступил постановщиком и нескольких эпизодов шоу про Зену, а позднее работал над проектом «Спартак: Кровь и песок».

Сам же Херст в кино снимается редко. Актер неоднократно рассказывал, что ему редко предлагают интересные амплуа. Именно поэтому артиста гораздо больше привлекает режиссура и продюсирование. Спустя много лет Майкл продолжает общаться с Кевином Сорбо, которого и сейчас считает близким другом.

Фото: Jason Mendez, Leon Bennett/Getty Images, Backgrid USA, WENN /Leion-Media, Facebook.com, Instagram.com, кадры сериала «Зена — королева воинов»