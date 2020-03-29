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«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
Сегодня Владимир Пресняков отмечает день рождения — ему исполнилось 52 года. В социальных сетях друзья и поклонники засыпали певца поздравлениями. Но раньше всех к артисту обратилась его супруга Наталья Подольская, опубликовав редкие семейные снимки.

37-летняя Наталья Подольская часто признается Владимиру Преснякову в любви. Певица не скрывает, что в их отношениях царит идиллия, а брак с каждым годом становится только крепче. Вот и сегодня участница «Фабрики звезд-5» нежно обратилась к мужу, поздравив его с днем рождения. «Важный для меня день. День твоего рождения. Захлестнула ностальгия. Ведь почти 15 лет. Могу сказать только одно! Люблю бесконечно и безнадежно. Ты мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя! Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный! Спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь», — написала Наталья в личном блоге.

Публикацию артистка дополнила архивными семейными снимками, на которых показала еще новорожденного сына Артемия. Пользователи Сети тут же отметили, что Подольская поделилась очень теплыми и нежными кадрами. Они пожелали звездной семье здоровья и бесконечного счастья. «Есть семьи разные, а вы: прекрасные, уютные, родные, душевные. Мир вашему дому!»; «Наташа, как хорошо написали. Пусть любовь оберегает ваш дом»; «Обожаю вашу семью! С днем рождения Владимира!» — отреагировали подписчики.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». Спустя пять лет артисты поженились. По словам певицы, она очень долго мечтала о детях, и только в 2015-м ей впервые удалось стать матерью.


«Мы несколько лет безуспешно пытались стать родителями. Признаюсь, слез было пролито много. Мне кажется, нас Бог вознаградил за терпение. То, что у нас не было детей, стало одной из причин нашего прихода к вере, в церковь. Мы поженились, обвенчались, много ездили по святым местам, молились. Сказано: «Просите — и дано будет вам». А еще говорят, дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно — все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тему перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться», — делилась Подольская.

Для Владимира Преснякова Артемий стал вторым ребенком. От романа с Кристиной Орбакайте у певца есть 28-летний сын Никита. Артист часто общается со старшим наследником и находится в хороших отношениях с бывшей избранницей. «Очень люблю своих сыновей. Где бы ни был, стараюсь поскорее вернуться домой, к Темке. Любую свободную минуту проводить с ним. С Никиткой у меня так не получалось, о чем я не то чтобы жалею, но переживаю. При этом я помню, что точно с таким же трепетом и отцовской любовью относился к Никите маленькому, как сейчас к Темке», — ранее признавался именинник. 

К слову, Владимир Пресняков и Наталья Подольская не раз заявляли, что мечтают об еще одном ребенке. Как подчеркивал музыкант, он очень хочет стать папой девочки.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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