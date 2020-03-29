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Кириенко объявил о старте конкурса "Большая перемена" для старшеклассников с большим призовым фондом

Кириенко объявил о старте конкурса "Большая перемена" для старшеклассников с большим призовым фондом

В России запустили проект "Большая перемена" для школьников с призовым фондом до 1 млн рублей. О старте объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас с сегодняшнего дня стартует новый большой проект на пять месяцев, финал будет подводиться в октябре этого года: "Большая перемена". Что это такое? Это два больших конкурса [для школьников]. Самый большой и серьезный конкурс - это десятиклассники всей нашей страны, [...] 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны", - сказал Кириенко во время онлайн-трансляции церемонии запуска проекта.

По его словам, "300 победителей [конкурса] получают 1 млн рублей на свое образование". В случае, если победитель конкурса не сможет поступить на бюджетное отделение, полученного приза "хватит на прохождение четырехлетнего обучения в бакалавриате, даже если придется поступать на коммерческое отделение".

"Важнейшая вещь - если вы поступите на бюджетное отделение, или, поступив на коммерческое, на втором курсе переведетесь на бюджетное, то деньги останутся вашими. Этот миллион будет вашим, и вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие", - подчеркнул он.

Второй конкурс в рамках проекта "Большая перемена" предусмотрен для учеников 8-9 классов. В нем 300 лучших победителей получат по 200 тыс. рублей. Эту сумму можно пустить на оплату обучения на коммерческом отделении в средне-специальном учебном заведении, а при поступлении на бюджет - потратить на личные нужды.

Конкурс не предусмотрен для учеников 11-х классов. "Пусть не обижаются на нас выпускники 11-х классов, мы понимаем, что ваш главный конкурс и ваш главный экзамен - это ЕГЭ, он будет через два с месяца с небольшим, и вас отвлекать на что-то другое уже просто невозможно", - отметил Кириенко.





Миссия Конкурса – помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады, открыть каждому участнику двери в будущее. Победители Конкурса получат гарантированную оплату обучения в вузе, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, путевки в Артек, а также возможность отправиться в "Путешествие мечты" по стране. Топ-20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В период, когда предпочтение отдается дистанционным форматам обучения, "Большая перемена" станет площадкой, на которой школьники смогут получать образовательный контент по широкому кругу тематических направлений. В рамках Конкурса школьники смогут пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.

Организаторы Конкурса: АНО «Россия – страна возможностей, проект "ПроеКТОриЯ" и Российское движение школьников. Официальный партнёр Конкурса – Mail.ru Group ("ВКонтакте").

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Конкурса БольшаяПеремена.дети, заявки принимаются с 28 марта по 22 июня 2020 года включительно. Трансляция конкурса будет организована в сообществе "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте".

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По материалам: uposters.ru

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