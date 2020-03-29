Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса

Вадим Карасев

Дмитрий КиселевФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что гомосексуалы находятся в группе риска по китайскому коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему пневмонию COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Не поможет даже презерватив», — отметил ведущий. Киселев посоветовал представителям ЛГБТ-сообщества для предотвращения заболевания найти возможность не так часто менять партнеров для секса.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что пока не доказано, может ли коронавирус передаваться половым путем. Он пояснил, что во время секса коронавирус легко передать в процессе поцелуев.

Киселев неоднократно высказывался о коронавирусе. Он рассуждал о необходимости армейского патрулирования российских улиц из-за распространения заболевания. По мнению ведущего, российские граждане несознательные, а на добровольное соблюдение ими самоизоляции «надежды нет».

Он также высказывал мнение, что распространение коронавируса в России может стать шансом для оппозиции, поскольку так можно проявить ответственность и общность с народом.

По данным на 23 марта, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве.