Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса

Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавирусаДмитрий КиселевФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что гомосексуалы находятся в группе риска по китайскому коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему пневмонию COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ведь COVID-19 передается и при интимной близости. Не поможет даже презерватив», — отметил ведущий. Киселев посоветовал представителям ЛГБТ-сообщества для предотвращения заболевания найти возможность не так часто менять партнеров для секса.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что пока не доказано, может ли коронавирус передаваться половым путем. Он пояснил, что во время секса коронавирус легко передать в процессе поцелуев.

Киселев неоднократно высказывался о коронавирусе. Он рассуждал о необходимости армейского патрулирования российских улиц из-за распространения заболевания. По мнению ведущего, российские граждане несознательные, а на добровольное соблюдение ими самоизоляции «надежды нет».

Он также высказывал мнение, что распространение коронавируса в России может стать шансом для оппозиции, поскольку так можно проявить ответственность и общность с народом.

По данным на 23 марта, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена – королева воинов»
Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена – королева воинов»
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Двое из четырех заболевших коронавирусом сахалинцев прибыли с Кубы
Двое из четырех заболевших коронавирусом сахалинцев прибыли с Кубы
Эксперт: обращение президента своевременно, беспрецедентно, масштабно
Эксперт: обращение президента своевременно, беспрецедентно, масштабно
За американцами организовали слежку
За американцами организовали слежку
Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой
Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой
Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса
Киселев предостерег гомосексуалов от секса из-за коронавируса
Модный дайджест: от семейной фотосессии Юлии Барановской до уроков стилиста Николь Кидман
Модный дайджест: от семейной фотосессии Юлии Барановской до уроков
Лолита о любимом мужчине: «В загс мы пока не спешим, нам и так хорошо»
Лолита о любимом мужчине: «В загс мы пока не спешим, нам и так хорошо»
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Топ на сегодня

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года

Еще по теме

Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса
Киселев высказался об армейском патрулировании улиц из-за коронавируса
Киселев увидел шанс для оппозиции из-за коронавируса
Киселев призвал Венедиктову обратиться к психиатру вместо СК