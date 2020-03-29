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Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса

Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса

Власти Китая заявили, что на территории страны эпидемия коронавируса COVID-19 уже окончилась. По словам представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна, об этом говорит статистика.

По состоянию на конец вчерашнего дня во всем Китае с его 1,3-миллиардным населением коронавирусной инфекцией болели менее 3000 человек – это около 0.000002%. Таким образом, являясь изначально очагом заболевания, КНР переместилась на 21-е место по числу активных случаев. Ми Фэн отметил, что распространение опасного агента "в целом удалось остановить".

Всего в мире зафиксировано 679 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Больше всего людей с протекающей болезнью сейчас находятся в США (118 тысяч случаев), Италии (92 тысячи), Испании (78 тысяч). Первую пятерку замыкают Германия и Франция (58 и 37 тысяч соответственно).

Как сообщал Ruposters, за прошедшие сутки в России были подтверждены 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего зарегистрированы 1534 случая заражения в 65 субъектах Федерации. 8 человек скончались от новой инфекции, 64 – выздоровели.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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