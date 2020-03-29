Китайцев охватил страх заразиться коронавирусом от европейцев

Вадим Карасев

Екатерина ЧумаченкоФото: @katgrass

Жительница Новосибирска Екатерина Чумаченко вернулась из Китая и сообщила, что местные жители начали бояться заразиться коронавирусом от европейцев. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

По словам девушки, она прилетела в китайский Шэньчжэнь вместе со своим спутником еще в январе, когда распространение коронавируса не казалось серьезной проблемой. Она планировала работать за границей, однако вскоре после ее приезда ситуация в городе изменилась: местных жителей отправили в отпуск, а приезжих запретили брать на работу.

Спустя некоторое время они решили вернуться в Россию через Гуанчжоу. В этом городе эпидемия уже отступила, многие жители, по словам девушки, перестали носить маски. При этом Чумаченко обратила внимание на то, что китайцев охватил страх в отношении европейцев. «В лифт с нами заходить не хотят, деньги из рук брать боятся», — рассказала она.

Чумаченко добавила, что в Гуанчжоу владельцы квартиры, которую они арендовали онлайн, не хотели пускать их даже во двор. По словам девушки, объяснение, что она и ее спутник находятся в Китае давно, не убедили местных жителей, и хозяева потребовали двойную плату за аренду жилья. В итоге они остановились в другом месте, но там к ним тоже отнеслись с подозрением и уточнили, из какой страны они прибыли.

Из Гуанчжоу девушка улетела в Москву. Она отметила, что самолет был пустым более чем наполовину. На борту врач проверила температуру у каждого пассажира, взяла биоматериал из носа и рта и попросила заполнить анкету. Чумаченко подчеркнула, что проверялась на коронавирус в Китае, и анализ не выявил заражения.

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