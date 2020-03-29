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Китайские операторы заявили об исчезновении 21 миллион абонентов во время эпидемии

Китайские операторы заявили об исчезновении 21 миллион абонентов во время эпидемии

В феврале, когда коронавирус в Китае был в самом разгаре, в КНР исчезли 21 миллион абонентов сотовой связи, заявило министерство промышленности и информации КНР, ссылаясь на данные трех крупнейших операторов страны.

Приводятся следующие цифры, передает интернет-портал eadaily.com: Пользователей сотовой связи в февраля 2019 года было 1 600 957 000, в феврале 2020 года стало 1 579 927 000. То есть на 21 млн меньше. Количество абонентов со стационарной связью сократилось на 840 тысяч.

Самые большие потери понесла компания China Mobile – ей принадлежит 60% китайского рынка мобильной связи. Пресс-служба оператора утверждает, что в декабре 2019 нарастила пользователей на 3,73 млн человек, однако уже в январе 2020 года число абонентов упало на 0,86 млн, а в феврале рухнуло на 7,25 млн.

Приблизительно аналогичная ситуация произошла и у других операторов, но с другими цифровыми пропорциями.

Есть несколько логических объяснений этому феномену. Например, вынужденный карантин заставил многих пользователей, имеющих две сим-карты, одну карту деактивировать, чтобы не переплачивать в условиях самоизоляции. Один номер отключить могли трудовые мигранты, так же в целях экономии. И даже с учетом всех причин, потеря нескольких миллионов абонентов до сих пор остается необъяснимой.

Эксперта по Китаю Тан Цзинюань заявил изданию The Epoch Times, что непрозрачность данных из КНР заставляет строить самые мрачные предположения. Даже 10% от 21 миллиона абонентов – это слишком большой показатель для смертности. Официально Пекин заявлений по этому поводу не делал.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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