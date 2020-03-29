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Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем

Клава Кока закрутила роман с блогером Димой Гордеем
По контракту артистка лейбла Black Star не может раскрывать подробности личной жизни. Однако недавно Клава обмолвилась, что влюблена и даже озвучила некоторые детали отношений. Судя по всему, избранником звезды стал известный блогер.

23-летняя Клава Кока сотрудничает с известным лейблом уже четыре года. За это время певица обзавелась внушительной аудиторией поклонников и достигла определенного пика популярности. Тем не менее, на достигнутом исполнительница останавливаться не собирается. Клава планирует развивать и расширять собственное творчество.

Правда, волнуют девушку не только рабочие вопросы. Недавно Кока призналась, что рассчитывала уже сейчас иметь семью и детей, но карьера стала ее главной задачей в последнее время. И все же, артистка не проводит дни в одиночестве. В эфире Насти Ивлеевой она отметила, что встречается с парнем. Кока заявила, что молодой человек — YouTube-блогер, а его имя начинается на букву «Д». Признание звезды тут же навело публику на очевидный ответ — ее избранником стал Дмитрий Гордей. 

Пара тщательно скрывает роман и даже публикует снимки с различными геопозициями. В то же время, в окружении звезд поговаривают, что Дима очень серьезно настроен в отношении возлюбленной и раздумывает над предложением руки и сердца.

Сама же Клава предпочитает не загадывать на будущее, а жить сегодняшним днем. Певице неважно, сколько у нее будет детей, главное — найти того самого человека, с которым захочется создать семью.

«Для начала нужно встретить на своем пути достойного мужчину, выйти за него замуж, доверять ему на все 100 процентов. Может, буду многодетной, может, мне хватит одного ребенка. Мне кажется, немножко рано говорить об этом. Сначала нужно родить одного, а потом думать об остальном», — рассказывала «СтарХиту» Кока. 

Напомним, что Клава родилась в многодетной семье. С детства она проявляла интерес к музыке, училась игре на фортепьяно и гастролировала с джазовым хором. В столице будущая звезда подрабатывала в местных ресторанах и участвовала в многочисленных творческих кастингах и конкурсах. Первую популярность Кока снискала, когда записала видео на композицию собственного сочинения «Cuz I See» и выложила клип в Сеть. Позже исполнительница приняла участие в шоу «Молодая кровь», организованном Тимати, и получила контракт с его лейблом.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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