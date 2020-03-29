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Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее

Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее

Запред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что орган парламента осуждает тестовый запуск ракет малой дальности в Корейской Народно-Демократический Республике. Он назвал эти действия недопустимыми.

"Сейчас, в настоящий период времени, на мой взгляд, это неправильно... Мы, безусловно, осуждаем действия Северной Кореи по запуску ракет в случае подтверждения того, что запуск действительно был произведен", – цитирует его РИА Новости.

В то же время парламентарий допустил, что официальный Пхеньян не ставил своей целью нагнетать обстановку в условиях пандемии, а просто провел плановые запуски. При этом любые военные действия на полуострове могут привести к эскалации напряженности.

О запуске ракет КНДР стало известно от южнокорейских источников. Предположительно они были запущены в сторону Японского моря. Дальность их полета составила 230 км, максимальная высота – 30 км.

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По материалам: uposters.ru

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