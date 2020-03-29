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Коронавирус нашел первую жертву в Запорожском облсовете: что известно о заболевшем депутате

Коронавирус нашел первую жертву в Запорожском облсовете: что известно о заболевшем депутате

Заражение коронавирусом подтвердилось у депутата в Запорожье. Заболел представитель Запорожского облсовета, бизнесмен и бывший замглавы Запорожской ОГА Геннадий Фукс. Сейчас 57-летний пациент проходит курс лечения в областной инфекционной больнице.

Фукс стал седьмым заболевшим в городе Запорожье и 11-м в области. Депутат почувствовал недомогание после возвращения из Израиля. В Facebook Фукс рассказал, что заболел несмотря на то, что максимально старался соблюдать карантин.

Депутат дал понять, что настроен оптимистично: «Врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице… Нам надо понимать, что коронавирус — это всего лишь болезнь, которая лечится. Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными».

Напомним, в Украине за последние сутки в статистику Минздрава добавились 45 выявленных заражений коронавирусом. Один из заболевших выздоровел. Всего на данный момент в стране 342 активных случая заболевания. Стало известно о новых заболевших среди депутатов.

Фото 1news.zp.ua

# Украина
По материалам: fakty.ua

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