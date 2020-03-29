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Коронавирус в Крыму: Минздрав отчитался о самочувствии больных

Коронавирус в Крыму: Минздрав отчитался о самочувствии больных

Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов сообщил о том, что состояние всех заболевших коронавирусом крымчан расценивается врачами как удовлетворительное. Сегодня, 28 марта в региональном правительстве прошло заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.


По последним данным о коронавирусе в Крыму на сегодня, 28 марта под медицинским наблюдением находятся 2414 человек, под динамическим наблюдением - 2336 человек.

В Крыму на сегодняшний день официально подтверждено 15 случаев заражения COVID-19, 10 из них - пассажиры лайнера Bellissima, передает РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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