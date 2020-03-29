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Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом ЛещенкоЛера КудрявцеваФото: @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко. Гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности, отметила она в эфире программы «Звезды сошлись», передает «Московский комсомолец».

По словам ведущей, Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал. В числе остальных гостей было много людей со спреями, заключила Кудрявцева.

Сама телеведущая пока ожидает результаты теста на коронавирус. Она самоизолировалась в своей квартире.

Накануне российский певец Олег Газманов ужаснулся кадрам вечеринки, на которой праздновали день рождения сестры Игоря Крутого. По его словам, на мероприятии все обнимались и целовались. «Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поделился Газманов.

Лев Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами. По словам телеведущей Ксении Собчак, на этом мероприятии от Лещенко «все позаражались».

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По материалам: lenta.ru

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