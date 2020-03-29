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Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.

По словам Кудрявцевой, Лещенко приехал на мероприятие, поздравил именинницу и уехал. Гости были на празднике без медицинских масок, так как на тот момент не было объявлено о каких-то ограничениях, заявила ведущая. Она вспомнила, что в тот день "все уже ходили со спреями".

"Люди, которые были в Куршевеле <...> и на юбилей не пришли", — сообщила она в программе "Звезды сошлись".


Кудрявцева также рассказала, что сдала тест на коронавирус и ждет результат анализа, не покидая дома.

# Россия
По материалам: ria.ru

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