Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Лидия Мартынова

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.

По словам Кудрявцевой, Лещенко приехал на мероприятие, поздравил именинницу и уехал. Гости были на празднике без медицинских масок, так как на тот момент не было объявлено о каких-то ограничениях, заявила ведущая. Она вспомнила, что в тот день "все уже ходили со спреями".

"Люди, которые были в Куршевеле <...> и на юбилей не пришли", — сообщила она в программе "Звезды сошлись".

Кудрявцева также рассказала, что сдала тест на коронавирус и ждет результат анализа, не покидая дома.